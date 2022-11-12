У Швеції братів звинуватили у шпигунстві для Росії. Вважають, що вони це робили 10 років

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Swedish Food Agency Підпис до фото, Підозрюваний Пейман Кіа

Прокуратура оголосила, що у Швеції двом братам висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії протягом 10 років.

Повідомляється, що обидва працювали на служби безпеки Швеції, а один був старшим менеджером урядової установи, коли його заарештували минулого року.

Слідчі вилучили мобільні телефони, розбитий жорсткий диск і записи з деталями операцій з готівкою та золотом.

Підозрювані заперечують будь-які правопорушення, повідомили їхні адвокати місцевим ЗМІ.

Вважають, що 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа працювали разом, щоб передавати інформацію російській військовій розвідці ГРУ.

Чоловіків затримали наприкінці 2021 року і відтоді вони перебувають під вартою.

Обох звинувачують у шпигунстві за обтяжливих обставин, а Пеймана Кіа також у грубому несанкціонованому поводженні з секретною інформацією.

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Головний прокурор підрозділу національної безпеки Швеції Пер Ліндквіст назвав цю справу дуже складною для розслідування й додав, що чоловіків підозрюють у "дуже серйозних злочинах, спрямованих проти системи розвідки та безпеки Швеції".

Секретна інформація - яка, за словами пана Ліндквіста, може завдати шкоди безпеці Швеції в руках іноземної держави, - була зібрана, коли старший брат Кіа працював у службах безпеки та армії Швеції.

Газета Dagens Nyheter повідомляє, що підозрюваний також служив в Управлінні спеціальних закупівель (KSI), надсекретному органі розвідувальних служб країни.

Повідомляють, що під час арешту в листопаді минулого року Пейман Кіа працював начальником служби безпеки Шведського харчового агентства.

Згідно з обвинуваченнями, під час арешту Пеймана його молодший брат Пайам "розібрав і зламав жорсткий диск, який пізніше знайшли у смітнику".

Вважають, що Пайам керував контактами з Росією та ГРУ, включно з "питаннями передачі інформації та отримання компенсації".

Значна частина інформації попереднього розслідування не була оприлюднена через її делікатний характер.

Адвокат старшого Кіа, Антон Странд, заявив шведській громадській телерадіокомпанії SVT, що звинувачення були неточними та не мали конкретних описів імовірних злочинів його клієнта.

Бйорн Сандін, який захищає молодшого підозрюваного, так само припустив, що звинувачення свідчать про те, що прокурори були "не зовсім впевнені" у своїх претензіях, повідомляє TV4.

Якщо братів визнають винними, їх можуть засудити до довічного ув'язнення - як правило, мінімум 20-25 років ув'язнення у Швеції.