Херсон звільнено, Зеленський називає цей день історичним. Випуск новин ВВС 11.11.22

У випуску 11 листопада:

  • Херсон повертається під контроль України.
  • Як херсонці зустрічають ЗСУ?
  • Президент Зеленський називає звільнення міста великою перемогою.
  • Яка гуманітарна ситуація в місті та скільки росіян можуть в ньому переховуватися?
  • Чому російські ЗМІ в радісних тонах подають відступ своїх військових?
  • Оцінка передумов, які дозволили звільнити місто.
  • Чи змінить здача Херсона ставлення до Путіна?
  • Скільки українців вдалося звільнити завдяки черговому обміну військовополоненими?
  • Чи підтримає Рада пропозицію подовжити мобілізацію та воєнний стан в країні на 90 днів?
  • Та як патрулі діють під час комендантської години на вулицях Києва?

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