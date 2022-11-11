Херсон звільнено, Зеленський називає цей день історичним. Випуск новин ВВС 11.11.22
У випуску 11 листопада:
- Херсон повертається під контроль України.
- Як херсонці зустрічають ЗСУ?
- Президент Зеленський називає звільнення міста великою перемогою.
- Яка гуманітарна ситуація в місті та скільки росіян можуть в ньому переховуватися?
- Чому російські ЗМІ в радісних тонах подають відступ своїх військових?
- Оцінка передумов, які дозволили звільнити місто.
- Чи змінить здача Херсона ставлення до Путіна?
- Скільки українців вдалося звільнити завдяки черговому обміну військовополоненими?
- Чи підтримає Рада пропозицію подовжити мобілізацію та воєнний стан в країні на 90 днів?
- Та як патрулі діють під час комендантської години на вулицях Києва?
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