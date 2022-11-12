Марк Фейгін: "Путін зрозумів, що все провалено"

37 хвилин(и) тому

У розмові з ВВС Марк Фейгін - у минулому адвокат, а нині політичний діяв - розповів, що Путін, на його думку, остаточно усвідомив поразку в Україні під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

І відтоді, за словами політика, президент РФ прагне у будь-який спосіб переговорів з Україною.

Фейгін переконаний, що з відставкою Путіна завершиться російсько-українська війна, а будь-який його наступник просто не зможе її продовжувати, незалежно від власних переконань.

На застосування ж ядерної зброї, за словами політика, Кремль не наважиться, бо йому бракує союзників у світі, без яких Росія перетвориться на абсолютно закриту країну.