Фейгін: "Путін зрозумів, що все провалено"

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Фейгін: "Путін зрозумів, що все провалено"

32 хвилин(и) тому

Розмову з адвокатом у минулому, а нині - політичним діячем та блогером Марком Фейгіним, ВВС записала менш як за дві години до перших відомостей про звільнення Херсона.

Утім, інтерв'ю відштовхується саме від сценарію втечі росіян із Херсона та її наслідків для Кремля.

На думку Фейгіна, Путін остаточно усвідомив поразку в Україні під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. І відтоді, за словами політика, президент РФ прагне у будь-який спосіб переговорів з Україною.

Фейгін переконаний, що з відставкою Путіна завершиться російсько-українська війна, а будь-який його наступник просто не зможе її продовжувати, незалежно від власних переконань.

На застосування ж ядерної зброї, за словами політика, Кремль не наважиться, бо йому бракує союзників у світі, без яких Росія перетвориться на абсолютно закриту країну.