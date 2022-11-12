Бенксі показав графіті в Бородянці на Київщині

Адам Дурбін

BBC News

1 година тому

Автор фото, Ed Ram/Getty Images

Відомий британський стріт-арт художник Бенксі представив свою останню роботу на одній зі знищених росіянами багатоповерхівок у селищі Бородянка на Київщині.

Бенксі виклав в інстаграмі фото картини, на якій гімнастка робить стійку на руках серед уламків, і поставив геотег Бородянки.

Містечко Бородянка є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів у Київській області. На початку повномасштабного вторгнення Росії там велися запеклі бої.

Після звільнення місто відвідав кореспондент BBC News Джеремі Бовен. За його словами, руйнування, спричинені росіянами в Бородянці, були найгіршими, які він бачив в Україні на той час.

Ще одне графіті у Бородянці, яке може належати Бенксі (художник поки що не підтвердив своє авторство), зображує чоловіка, схожого на Володимира Путіна, якого хлопчик кидає на підлогу. Обидва одягнені у форму дзюдоїстів. Відомо, що російський президент захоплюється дзюдо.

Автор фото, Ed Ram/Getty Images

Третій витвір мистецтва, який, ймовірно, намалював Бенксі, показує гімнастку у шийному бандажі, що виступає зі стрічкою над дірою на стіні будівлі в Ірпіні.

Ірпінь - ще одне місто біля Києва, яке стало синонімом найтяжчих злочинів російської армії. Увесь світ облетіли фото звідси - на них цивільні намагалися втекти з міста під російськими обстрілами.

Автор фото, Ed Ram/Getty Images

Бенксі — псевдонім всесвітньо відомого художника графіті. Він малює свої твори в багатьох містах світу і відомий своїми містифікаціями.

Його графіті виконано в стилі, який люди легко впізнають.

Перша робота Бенксі з'явилася на вулицях британського Брістоля наприкінці 90-х. Зараз його графіті оцінюють в мільйони доларів та значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені.