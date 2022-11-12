Вибори в США: шанси демократів і республіканців на перевагу в Сенаті зрівнялися

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колишній астронавт Марк Келлі 2020 року отримав крісло в Сенаті, яке до своєї смерті займав республіканець Джон Маккейн

Демократична партія на крок наблизилась до своєї мети зберегти контроль над Сенатом: преса прогнозує перемогу демократа Марка Келлі на проміжних виборах в Аризоні.

Згідно з прогнозом телекомпанії CBS, Келлі обійшов республіканського претендента до Сенату Блейка Мастерса.

Таким чином, кандидати від обох партій виборюють по 49 місць у Сенаті. Хто зрештою отримає (або збереже) контроль над верхньою палатою, стане зрозуміло після оголошення результатів голосування в Неваді, де підрахунок ще триває, а також в Джорджії, де наступного місяця відбудеться другий тур.

Якщо демократи виграють хоча б одні з двох цих перегонів, вони збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу. Республіканці все ще можуть отримати контроль над Палатою представників США, підрахунок голосів триває в кількох округах.

Якщо республіканці матимуть перевагу в одній або обох палатах Конгресу, вони зможуть зірвати більшу частину політичних планів президента США Джо Байдена.

Підсумки голосування також мають особливе значення для експрезидента США Дональда Трампа, оскільки від того, хто отримає контроль над Палатою представників, залежатиме продовження розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У ніч проти суботи стало відомо, що Трамп оскаржує в суді повістку про виклик до Конгресу для свідчень Спеціальному комітету, що займається розслідуванням. Позов представників Трампа, як очікується, надасть колишньому президенту необхідну відстрочку, щоб дочекатись розпуску комітету разом з нинішнім складом Палати представників.

Комітет може бути відтворений у тій чи іншій формі, залежно від того, яка партія отримає контроль над нижньою палатою Конгресу.

Ще один удар по республіканцях

Аризона, де виграє демократ Марк Келлі, вважається однією з найважливіших точок на політичній карті США. Традиційно вона була республіканським штатом, але у 2020 році тут виграв демократ Джо Байден - щоправда, із дуже малою перевагою (менше половини відсоткового пункту). Колишній президент Дональд Трамп намагався переконати місцеву виборчу комісію скасувати результати голосування.

Інфляція тут вища за середньоамериканську; гостріше, ніж в інших штатах, стоїть проблема міграції та безпеки (Аризона межує з Мексикою). Крім того, тут дуже відчутні наслідки глобального потепління - штат страждає від посух і пожеж. Місцеві жителі також не припиняють запекло сперечатися щодо легальності абортів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Республіканця й кандидата в сенатори від Аризони Блейка Мастерса підтримав Дональд Трамп. Його програш стане ще одним ударом по надіях Республіканської партії на "червону хвилю", тобто розгром демократів на цих виборах

Марк Келлі вже є сенатором від Аризони: він виграв вибори у цьому штаті два роки тому, коли там обирали наступника покійного сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Суперник Келлі, 36-річний бізнесмен Блейк Мастерс - вірний прихильник Дональда Трампа. Він, зокрема, повторює за Трампом бездоказові твердження, що результати президентських виборів 2020 року були сфальсифіковані.

Результат "своїх", аризонських виборів Мастерс також планує оскаржити. Як повідомила газета New York Times, у розісланому в четвер листі своїм прихильникам його команда заявила, що стурбована деякими проблемами, які вона нібито побачила під час виборів, і що вона готується оскаржувати результат голосування в судах.