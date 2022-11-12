"Видатна перемога" та плани на відпустку-2023. Як у світі реагують на звільнення Херсона

1 година тому

Автор фото, Посольство Німеччини в Києві Підпис до фото, "Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині", - написала у твіттері посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

Херсон святкує звільнення від окупації, яку Росія називала вічною, але закінчилася через вісім місяців 11 листопада. Представники різних країн називають це видатною перемогою України, і приєднуються до привітань.

"Схоже на те, що українці щойно отримали видатну перемогу. Єдиний обласний центр, захоплений Росією в цій війні, тепер знову під українським прапором - і це дуже примітно", - сказав Джейк Салліван, радник президента США з нацбезпеки.

Звільнення Херсона - ще одна найочікуваніша перемога ЗСУ, заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині", - написала вона у твіттері.

Вчора ввечері з'явилось привітання від президента Франції Еммануеля Макрона: "Це важливий крок на шляху до повного відновлення її (України - Ред.) суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме українців та українок".

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у твіттері, що разом "з Україною повертається і Європа", та опублікував фотографії Херсона, де люди вийшли з українськими прапорами.

Посолка США в Україні Бріджіт Брінк каже, що її надихають новини про те, як ЗСУ ввійшли в Херсон.

"Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України", - написала вона у твіттері.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Збройні сили України увійшли в Херсон. Їх вітає все місто.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на саміті країн Південно-Східної Азії в Камбоджі заявив, що усім, насамперед Україні, хочеться, щоб війна чимшвидше закінчилася, але Росія, за його словами, і далі продовжує мобілізацію та завозить в Україну більше зброї.

"Ми перемагаємо у битвах. Але війна триває", - сказав він.

За його словами, керівник російського МЗС Сергій Лавров не просив його про зустріч в рамках саміту.

"Якщо він це зробить, ми ретельно розглянемо це прохання", - сказав він, додавши, що Росія у цьому випадку має підходити до перемовин добросовісно.

"Немає жодної ознаки, що Росія щиро веде перемовини, - сказав Кулеба. - Сідати за стіл заради красивої фотографії - це вже було, ми робили це, ми пробували".

Українські військові зайшли в Херсон ввечері 11 листопада, зайняли значні території біля міста та в найближчі дні продовжать закріплювати контроль над правим берегом Дніпра.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вже зараз визначають всю західну частину Херсонської області як території, які контролює Україна. Вони пояснюють це своєю впевненістю в тому, що росіяни "позбавили себе можливості утримувати територію на правому березні Дніпра". "Українські сили швидко закінчать звільнення будь-яких територій, які ще не під їхнім контролем", - вважають автори зведення.

Автор фото, ХУ@ВЫЙ ХЕРСОН

Попри гучні святкування, які відбувалися вчора в Херсоні, в місті все ще небезпечно. Київ поки що не рекомендує херсонцям, які виїхали за кордон чи в інші області, повертатися додому.

За словами президента Володимира Зеленського, який назвав звільнення Херсона 11 листопада історичним днем в історії України, зараз головне завдання - розмінувати місто та інші території області.

Крім того, частина російських військових, судячи з цього, все ще залишається на правому березі, однак їхню точну кількість оцінити неможливо.

Скоріше за все, вони спробують відступати у міру просування ЗСУ але зберігається і можливість, що деякі росіяни мають намір партизанити невеликими групами, пишуть аналітики ISW.