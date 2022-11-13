У Києво-Печерській лаврі "молилися за Росію". СБУ почала розслідування

1 година тому

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Правоохоронці перевіряють інцидент в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де "молилися за Росію". Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС (служба з етнополітики і свободи совісті - Ред) вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео", - написав Ткаченко у своєму телеграмі.

За його словами, від цього будуть залежати подальші дії та наслідки.

"У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ", - наголосив Ткаченко.

Інцидент вже прокоментували в СБУ. Правоохоронці зазначили, що ситуація не залишиться без реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Відео оприлюднив священник і викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян. За словами Омеляна, він отримав його від випускника академії, який з друзями зайшов до храму на території лаври.

"Захисники Батьківщини віддають своє життя, захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" - все ще досі моляться за Росію, - каже він. - У храмі Всіх святих печерських у Києво-Печерській лаврі, якою користується Українська православна церква Московського патріархату, під час духовних піснеспівів звучало "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь".

Після початку російського вторгнення в Україну з'являлись повідомлення про те, що священники УПЦ МП сприяли російським окупаційним військам та продовжували активно вести пропаганду "русского мира".