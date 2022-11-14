"А як же кавуни?" Зеленський приїхав до звільненого Херсона

1 година тому

Автор фото, Reuters

Володимир Зеленський приїхав до Херсона, де привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку.

Президент відвідав місто через два дні після звільнення. До цього Херсон був окупований росіянами понад вісім місяців.

Автор фото, Володимир Зеленський/Telegram

Автор фото, Володимир Зеленський/Telegram

Автор фото, Володимир Зеленський/Telegram

Спочатку, коли президента запитали, чому він вирішив приїхати до Херсону, а не привітав зі звільненням міста з Києва, Зеленський відповів: "А як же херсонські кавуни?"

Але далі пояснив, що для нього "важливо бути тут і підтримувати херсонців".

"Підтримувати людей, щоби вони відчували, що ми не тільки говоримо і не тільки обіцяємо. А реально повертаємося і піднімаємо наш прапор", - заявив український президент на головній площі Херсона, де, крім військових, зібралися місцеві жителі, багато з яких прийшли з дітьми.

"А ще хочеться якоїсь емоції, якоїсь енергії від людей отримати, бо це мотивує", - додав президент Зеленський.

Автор фото, Reuters

Володимир Зеленський подякував НАТО та іншим партнерам за допомогу у захисті проти Росії, наголосивши, що надання США артилерійських систем HIMARS змінило ситуацію на полі бою.

"Без коментарів"

Водночас у Кремлі і надалі твердять, що Херсон є "територією Росії", - коли у речника президента Путіна запитали про візит україснького президента в Херсон, той відповів:

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ".