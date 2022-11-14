У Стамбулі затримали підозрюваного у вибуху у центрі міста

27 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

У Туреччині затримали підозрюваного у вибуху на вулиці Істікляль у центрі Стамбула, повідомляє турецьке державне інформаційне агентство Анадолу.

У результаті вибуху четверо людей загинуло на місці, ще двоє - згодом у лікарні. Понад 80 людей поранені.

Так міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що людину, яка залишила бомбу, заарештувала поліція.

Раніше повідомляли, що вибух скоїла смертниця.

Влада Туреччини розцінює вибух у центрі Стамбула 13 листопада як теракт, заявив віцепрезидент країни Фуат Октай.

Автор фото, Reuters

Площа Таксім та вулиця Істікляль - одні з найпопулярніших і багатолюдних туристичних районів Стамбула.

Влада Стамбулу повідомила, що вибух стався о 16:20 за місцевим часом.

"Це було ббожевіллям"

На відео в соцмережах видно, як люди розбігаються вулицею одразу після вибуху. На вулиці Істікляль розташовано багато ресторанів та магазинів.

На відеороликах з місця події також видно людей, які сидять на землі, поранені або приголомшені вибухом.

Судячи з цих роликів, а також повідомлень кореспондентів, вибух було чутно здалеку, а на його місці вирвалося полум'я.

На знімках також видно широку чорну вирву на місці вибуху, а також кілька тіл на землі неподалік.

Як повідомила кореспондентка ВВС Орла Герін з місця події, навколо вулиці Істікляль була багато поліції, над головою кружляли вертольоти, а карети швидкої допомоги їздили туди-сюди.

Багато власників магазинів, які стояли біля своїх дверей на зазвичай жвавій вулиці, виглядали приголомшеними, сказала вона, додавши, що цей інцидент став шоком для багатьох у місті.

Автор фото, Getty Images

Хаят, яка була в інтернет-кафе на вулиці Істікляль в момент вибуху, розповіла, що бачила багатьох людей, які бігли вулицею й поранених, які йшли у бік лікарні. "Це було божевіллям", - каже вона.

Інший очевидець, Джемаль Денізчі, був приблизно в 50 метрах від вибуху. "Був чорний дим. Шум був таким сильним, майже оглушливим", - сказав він AFP.

20-річний Еюп сказав BBC, що "є страх" серед мешканців Стамбула після нападу, додавши, що більше людей намагаються триматися якомога далі від людних районів, таких як Таксім.

"Мерзенний напад"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив недільний напад у центрі Стамбула.

"Відповідні підрозділи нашої держави працюють над пошуком винних… у цьому мерзенному нападі", - сказав Ердоган на пресконференції, яку у прямому ефірі транслювали турецькі телеканали.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявляв, що вибух вчинила смертниця. "Нападницею була жінка, вона підірвала бомбу. Це вказує на терористичний акт", - сказав він.

Автор фото, TRT WORLD/ANADOLU AGENCY

Розслідуванням теракту займаються 14 слідчих Генпрокуратури Туреччини та судмедексперти.

"Хто б не стояв за цим, усередині наших кордонів або в будь-якому куточку світу, ми до них дістанемося. Ці люди будуть доставлені до Туреччини, постануть перед судом і будуть покарані", - заявив Октай.

Про підозру на теракт говорив і Ердоган у ході прес-конференції. Він також у досить різких виразах пообіцяв покарати винних.

"Винні в тому, що трапилося, отримають за заслуги, - сказав він. - Спроба захопити Туреччину і турецьку націю за допомогою тероризму не досягне своєї мети ні сьогодні, ні завтра".

Автор фото, Reuters

Вулиця Істікляль вже ставала місцем нападу під час низки атак на Стамбул у 2015-2016 роках, відповідальність за які взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Останній великий теракт стався у Стамбулі в ніч проти 1 січня 2017 року, коли озброєний автоматом Калашнікова чоловік увірвався до нічного клубу на узбережжі Босфору та відкрив вогонь по відвідувачах.

Внаслідок нападу загинули 39 людей і 69 отримали поранення.