Росія посилить наступ на Донеччині після поразки в Херсоні – ISW

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Російський наступ в Донецькій області посилиться найближчими тижнями, оскільки туди прибудуть мобілізовані, а також ті, кого вивели з західної частини Херсонської області. Такий прогноз озвучують аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили в цьому районі опиняться під сильним натиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від наступу з боку Росії, що відновиться", - йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики сумніваються, що російській армії вдасться там досягти значних успіхів.

Напередодні Україна здобула важливу перемогу в операції зі звільнення західної частини Херсонської області. У самому Херсоні підняли синьо-жовтий прапор і відновила роботу поліція та міська влада.

11 листопада міноборони Росії оголосило про завершення виведення військ з правого берега Дніпра.

Сумніви в успіху Росії

Американські експерти сумніваються, що Росії вдасться досягти значних успіхів на Донеччині в оперативному плані.

При цьому ISW припускає, що з часом ціною величезних втрат російська армія зможе захопити Бахмут.

Однією з причин ймовірних невдач російської армії є недостатня підготовка і погане оснащення російських мобілізованих, які дуже неохоче воюють.

Вони не прибувають згуртованими підрозділами, їх направляють невеликими групами на зміну частин, які воювали без відпочинку впродовж дев'яти місяців, зазнали руйнівних втрат у людях і техніці, і самі значно деморалізовані, пише ISW.

На Донеччині на боці Росії воюють регулярні частини Збройних сил Росії, мобілізовані, бійці "ПВК Вагнера", формування БАРС, бойовики "ДНР" та "ЛНР", солдати чеченських підрозділів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів.

Американські аналітики вказують, що "цей химерний конгломерат бойових сил" матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних частин такої ж чисельності.

Вкрай малоймовірно, що генералу Суровікіну вдасться перетворити його на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану війну, вважають експерти.

"Це дивне поєднання сил, ймовірно, досягне певних успіхів завдяки чисельній перевазі, але українські захисники, скоріш за все, змусять його зупинитися впродовж наступних кількох місяців неподалік вихідних позицій", - вважають аналітики ISW.

Наступ України

Україна також, ймовірно, поверне бойову потужність із західної Херсонщини і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій.

"Україна та її прихильники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви", - кажуть в ISW.

ЗСУ можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною.

Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки, припускають аналітики.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відкликати частину сил на оборону в цій області.

"Немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська, окрилені своїми перемогами, в їхньому просуванні", - підкреслюють експерти.

Виклики зимових боїв

Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є малоймовірним.

В ISW прогнозують, що зі зниженням температури бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж послабляться.

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А британська розвідка нагадує, що зміна світлового дня, температури та погоди стануть складним випробуванням для сторін у війні.

На думку розвідників, скорочення світлового дня зменшить кількість наступальних дій і призведе до більш статичних оборонних ліній.

Військовослужбовці, яким бракуватиме зимового одягу та теплих приміщень, з високою ймовірністю страждатимуть від обмороження, твердять розвідники.

Узимку збільшиться кількість опадів, швидкість вітру та снігопаду. Кожна з цих погодних умов створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, додають у розвідці.