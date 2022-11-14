Чоловік п'ять років ходив зі шматочком затички у вусі й думав, що глухне
Британець, який вважав, що майже оглух, виявив, що в його вусі застрягла насадка від затички для вух. Пластмасовий предмет "жив" там п'ять років.
Воллес Лі, житель міста Веймут в англійському графстві Дорсет, увесь цей час думав, що проблеми зі слухом пов'язані з його роботою в дуже галасливій авіаційній галузі або зі старими травмами, отриманими в регбі.
Але зрештою він вирішив купити домашній ендоскоп, за допомогою якого виявив у вусі маленький білий об'єкт. Після цього Воллес пішов до лікаря.
За його словами, він відчув величезне полегшення, коли лікар витяг з його вуха шматочок пластику.
Воллес Лі, ветеран британського Королівського флоту, вважає, що об'єкт застряг у нього у вусі під час тривалого польоту літаком.
"П'ять років тому, коли я гостював у своєї родини в Австралії, я купив ці маленькі затички для вух, на які можна одягати різні насадки, - сказав він. - Ось одна з цих насадок там і застрягла".
Приблизно з того часу він почав помічати погіршення слуху і почав побоюватися, що незабаром зовсім оглухне.
Воллес розповів, що за ці роки він кілька разів намагався ґрунтовно прочистити вуха, проте без успіху. Він уже почав "божеволіти".
Лікар-ЛОР, який витяг пластмасового мучителя, теж був трохи "в шоці".
"Спочатку він [лікар] спробував висмоктати його... але через те, що фрагмент так довго там знаходився, навколо нього затверділа вушна сірка, і він взагалі не рухався", - поділився своїми стражданнями Воллес.
"Тоді він дістав такий мініатюрний пінцет, який вставляється в трубку, і просунув його у вушний канал. Я прямо відчував, як він тягне, а потім був різкий ляск".
"Я відразу ж почав чути все навколо. Туман, який був у моїй голові всі ці роки, розвіявся, і я став усе чудово чути".
"Це було таке неймовірно полегшення… ніби я заново почав чути!" - каже чоловік.
ЛОР-хірург Ніл Де Зойса в коментарі ВВС сказав, що перевірка вух у домашніх умовах - процедура відносно безпечна, але він не радить намагатися видаляти сторонні предмети самостійно, оскільки це може призвести до інфекції та нових проблем.
У подібних випадках, за його словами, потрібна професійна медична допомога.