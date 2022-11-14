Чоловік п'ять років ходив зі шматочком затички у вусі й думав, що глухне

1 година тому

Британець, який вважав, що майже оглух, виявив, що в його вусі застрягла насадка від затички для вух. Пластмасовий предмет "жив" там п'ять років.

Воллес Лі, житель міста Веймут в англійському графстві Дорсет, увесь цей час думав, що проблеми зі слухом пов'язані з його роботою в дуже галасливій авіаційній галузі або зі старими травмами, отриманими в регбі.

Але зрештою він вирішив купити домашній ендоскоп, за допомогою якого виявив у вусі маленький білий об'єкт. Після цього Воллес пішов до лікаря.

За його словами, він відчув величезне полегшення, коли лікар витяг з його вуха шматочок пластику.

Автор фото, Wallace Lee Підпис до фото, Воллесу вдалося виявити шматочок пластику за допомогою домашнього ендоскопа

Воллес Лі, ветеран британського Королівського флоту, вважає, що об'єкт застряг у нього у вусі під час тривалого польоту літаком.

"П'ять років тому, коли я гостював у своєї родини в Австралії, я купив ці маленькі затички для вух, на які можна одягати різні насадки, - сказав він. - Ось одна з цих насадок там і застрягла".

Приблизно з того часу він почав помічати погіршення слуху і почав побоюватися, що незабаром зовсім оглухне.

Підпис до фото, Уоллес Лі розповів, що йому "одразу полегшало", коли маленький білий предмет нарешті витягли

Воллес розповів, що за ці роки він кілька разів намагався ґрунтовно прочистити вуха, проте без успіху. Він уже почав "божеволіти".

Лікар-ЛОР, який витяг пластмасового мучителя, теж був трохи "в шоці".

"Спочатку він [лікар] спробував висмоктати його... але через те, що фрагмент так довго там знаходився, навколо нього затверділа вушна сірка, і він взагалі не рухався", - поділився своїми стражданнями Воллес.

"Тоді він дістав такий мініатюрний пінцет, який вставляється в трубку, і просунув його у вушний канал. Я прямо відчував, як він тягне, а потім був різкий ляск".

"Я відразу ж почав чути все навколо. Туман, який був у моїй голові всі ці роки, розвіявся, і я став усе чудово чути".

"Це було таке неймовірно полегшення… ніби я заново почав чути!" - каже чоловік.

ЛОР-хірург Ніл Де Зойса в коментарі ВВС сказав, що перевірка вух у домашніх умовах - процедура відносно безпечна, але він не радить намагатися видаляти сторонні предмети самостійно, оскільки це може призвести до інфекції та нових проблем.

У подібних випадках, за його словами, потрібна професійна медична допомога.