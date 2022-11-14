Ядерних погроз не має бути - Байден і Сі Цзіньпін про війну в Україні

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден і генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін виступили проти можливості застосування Росією ядерної зброї в Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зустріч двох лідерів відбулася на острові Балі у рамках саміту G20 і тривала три години.

Під час розмови Байден порушив тему жорстокої війни Росії проти України і російських погроз щодо застосування ядерної зброї.

"Байден і Сі підтвердили їхню згоду в тому, що ядерної війни ніколи не повинно бути, вона ніколи не може бути виграна", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Крім того, на пресконференції, відповідаючи на питання, чи є відступ росіян з Херсона поворотним моментом у війні, на фоні якого Україна могла б розпочати переговори з РФ, Байден заявив: "Ми не вестимемо жодних переговорів - нічого про Україну без України".

Він зазначив, що США не будуть залучені до будь-яких переговорів про мир в Україні без України.

Президент США сказав, що мужності та рішучості українського народу та збройним силам, які звільнили Херсон можна тільки аплодувати.

"Передусім це важлива, важлива перемога для України. Важлива перемога. І я можу лише аплодувати хоробрості та рішучості, а також здібностям українського народу, українських військових. Вони просто вражають! ", - сказав президент США.

Він наголосив, що Вашингтон буде далі допомагати Україні, буде продовжувати надавати можливості українському народу захищати себе.

"Я думаю, що ще потрібно подивитися, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони це планували спочатку", - переконаний він.

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Байден вважає, що військові дії в регіоні "трохи сповільняться через зимові місяці та неможливість так само легко пересуватися країною".

Водночас за результатами зустрічі лідерів США та Китаю є заява Сі Цзіньпіна, якого цитують державні ЗМІ Китаю. Так, китайський лідер заявив, що "дуже стурбований" ситуацією в Україні після місяців бойових дій.

Автор фото, Reuters

Раніше Китай закликав до стриманості під час війни, але не засудив вторгнення Росії, яка є для нього важливим торговим партнером.

11 листопада Україна звільнила Херсон. Російські війська відійшли на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Росія вважає Херсон своєю територією.

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21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі появи загрози територіальній цілісності РФ.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії.

Водночас, 14 листопада у російських ЗМІ з'явилася інформація про нібито переговори між США та Росією щодо України, які проходять у столиці Туреччини. Російську сторону в Анкарі нібито представляє директор російської розвідки Сергій Наришкін.

Раніше і Київ, і Москва заявляли, що не бачать сенсу домовлятися з чинним лідером противника - Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським відповідно - і готові розмовляти лише з його наступником.