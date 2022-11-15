Зеленський на саміті G20: Зараз настав час припинити війну Росії

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час своєї промови на саміті G20 в Індонезії сказав, що прийшов час, коли треба і можна припинити руйнівну війну Росії, та запропонував свою формулу миру.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - цитує його онлайн-промову новинна агенція AFP.

Президент почав із того, що щойно повернувся зі звільненого Херсона, важливого міста на Півдні України та єдиного обласного центру, який захопили росіяни після 24 лютого.

"І ось Херсон вже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція для наших сил оборони є аналогією битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди знали, чия буде перемога, хоча ще доводилося воювати заради неї".

Щоб звільнити всю землю від "рашистів", сказав Зеленський, доведеться ще воювати.

"Воювати, але якщо перемога буде за нами, а ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб все ж таки зберегти тисячі життів?" - сказав він і запропонував свою формулу миру.

За словами Зеленського, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести війська з українських територій та виплатити компенсацію за завдані збитки.

Президент закликає провести міжнародну конференцію, щоб "зацементувати ключовий елемент післявоєнної архітектури безпеки" та запобігти повторенню "російської агресії".

"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", - цитує його британське видання Guadian.

Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде. "Ми не дозволимо Росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав президент.

Посилаючись на бойові дії на Запорізькій АЕС, він сказав, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою, і що Росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".

Він звернувся до таких лідерів, як президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін, і підкреслив важливість виключення Росії з подібних міжнародних форматів лідерів країн.

Автор фото, Leon Neal Підпис до фото, Лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті G20

Протягом усієї промови він підкреслено дякував "G19" (тобто всім присутнім країнам, окрім Росії)за те, що вони дали зрозуміти, що "немає виправдань для ядерного шантажу".

Також у своїй промові Зеленський запропонував обмін полоненими з Росією "всіх на всіх", і звільнити усіх депортованих українців.

Що варто очікувати від G20?

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт, але він утримався від поїздки, і виступив онлайн.

Ще до початку саміту він неодноразово заявляв, що не братиме участі у ньому, якщо там буде Володимир Путін. Він закликав виключити Росію з G20 через її вторгнення в Україну. У цьому його підтримали президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Російський президент Володимир Путін не відвідує саміт в Індонезії, замість нього приїхав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден в Індонезії

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Його присутність викликає дискомфорт в учасників саміту, писали раніше західні ЗМІ, тому світові лідери домовилися, що не робитимуть спільного "сімейного фото", як зазвичай.

Американське видання Politico також припускає, що труднощі виникнуть і з узгодженням тексту спільного комюніке за підсумками саміту. Politico написало, що високопосадові особи Індонезії неофіційно закликали західних лідерів пом'якшити критику Росії на саміті, аби все ж таки він завершився підписанням спільної заяви.

Видання припускає, що Китай, Саудівська Аравія, Індія та Бразилія можуть заблокувати схвалення "двадцяткою" заяви, яка не влаштовуватиме Росію - зокрема, про недопустимість використання ядерної зброї.

Однак, як визнавав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, конкретних рішень, які б вплинули на війну, не буде. По-перше, через те, що саміт має інший порядок денний, його головна мета - допомогти економіці країн світу відновитися після коронавірусу.

По-друге, через позицію низки держав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Лавров прибув на саміт G20

"Там будуть не лише країни, які називають речі своїми іменами й називають Росію тим ім'ям, на яке вона заслуговує. Там будуть і ті, хто грає в нейтральність, хто намагається хоч морально, але підтримати Путіна", - вважає Дмитро Кулеба.

На полях саміту зустрічаються багато лідерів впливових держав. У понеділок, зокрема, три години розмовляли лідери Китаю та США.

На пресконференції після зустрічі, відповідаючи на питання, чи є відступ росіян з Херсона поворотним моментом у війні, на фоні якого Україна могла б розпочати переговори з РФ, Джо Байден заявив: "Ми не вестимемо жодних переговорів - нічого про Україну без України".

Він зазначив, що США не будуть залучені до будь-яких переговорів про мир в Україні без України.