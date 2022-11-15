На війні в Україні загинув засуджений у Росії студент із Замбії. Це перший такий відомий випадок

1 година тому

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МЗС Замбії заявило, що на війні в Україні загинув громадянин цієї країни, який раніше відбував термін у Росії. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними міністра закордонних справ Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньїренда загинув "на полі бою" в Україні 22 вересня.

Його тіло вже перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлено до Замбії, випливає із повідомлення МЗС Замбії.

МЗС Замбії не уточнює, за які саме злочини він був засуджений, але повідомляє, що у квітні 2020 року він отримав дев'ять з половиною років ув'язнення.

До цього Ньїренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті (МІФІ).

"У зв'язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув", - сказано у заяві МЗС.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко прокоментував смерть студента із Замбії. "Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна", - написав він у своєму твіттері.

Раніше численні ЗМІ, зокрема ВВС, повідомляли, що засновник "ПВК Вагнера" ​​Євген Пригожин особисто агітував ув'язнених із російських в'язниць їхати воювати в Україну.

Серед імовірних російських ув'язнених, завербованих на війну, був і Євген Нужин, відео з жорстоким убивством якого на вихідних опублікував один із пов'язаних із "ПВК Вагнера" ​​телеграм-каналів.

За даними телеграм-каналу "Обережно, новини", Ньїренда вивчав у МІФІ ядерну фізику, а у серпні 2020 року "попався" з наркотиками у московському парку "Кусково". Слідство встановило, що студент встиг зробити три "закладки", стверджує канал.

За його даними, студента етапували до колонії у Тверській області, і звідти він потрапив на війну в Україні.