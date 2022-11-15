Росія розлючена через резолюцію ООН про репарації Україні

Ельза Мейшман

BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйновані будівлі в Бородянці

Росія гнівно відкинула міжнародні заклики сплатити за збитки, завдані війною Україні.

Це сталося після того, як Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою Росія повинна понести відповідальність за наслідки своїх дій, включно з виплатою репарацій.

Резолюції Генеральної Асамблеї мають символічну вагу, але немає механізму, який би змушував їх виконувати.

Кремль заявив, що докладе зусиль, щоб завадити Заходу вилучати міжнародні російські активи для виплати репарацій.

Речник Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Захід у спробі "формалізувати грабіж" і порушити норми приватної власності та міжнародного права.

У резолюції йдеться, що Росія "має нести юридичні наслідки всіх своїх міжнародних протиправних дій, зокрема відшкодовувати збитки, включно з будь-якою шкодою, заподіяною такими діями".

Вона також рекомендує державам-членам у співпраці з Україною створити міжнародний реєстр для реєстрації доказів і позовів проти Росії.

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Президент України Володимир Зеленський привітав резолюцію, заявивши, що репарації, які має виплачувати Росія, тепер є "частиною міжнародно-правової реальності".

Напередодні голосування посол України в ООН Сергій Кислиця заявив асамблеї, що під час війни Росія атакувала все: від заводів до житлових будинків і лікарень.

Окрім потреби у фінансуванні для відновлення інфраструктури, він сказав, що відновлення "ніколи не буде повним без відчуття справедливості для жертв російської війни", й додав: "Настав час притягнути Росію до відповідальності".

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав резолюцію "юридично недійсною" і звинуватив Захід у "намаганні розтягнути і загострити конфлікт".

Резолюцію підтримали 94 із 193 країн-членів, тоді як 14, включно з Росією, Китаєм та Іраном, проголосували проти. Решта країн утрималися.

Натомість у жовтні 143 країни-члени проголосували за засудження незаконної анексії Москвою частини України.

Раніше вже були приклади, коли країни зобов'язували виплачувати репарації після конфліктів.

Найвідомішим є 269 млрд марок, які Німеччина повинна була заплатити союзниками після Першої світової війни - це приблизно 300 мільярдів доларів у сучасних грошах.

Це було спрямовано на те, щоб Німеччина була нездатна продовжувати війну протягом багатьох років.

Але це призвело до протилежного ефекту, оскільки багато істориків стверджують, що жахливі репарації та навішування на Німеччину ярлика "винної" сторони у війні були ключовим рушієм невдоволення, яке призвело до Другої світової війни.

Німеччина та інші держави осі також були змушені виплатити репарації після тієї війни, але з наголосом на відновленні пошкодженої інфраструктури в Європі, а не на покаранні Німеччини за її дії.