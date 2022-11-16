"Безпрецедентний, але передбачуваний наслідок війни Росії". Польські ЗМІ про ракетний обстріл

51 хвилин(и) тому

Автор фото, TVP INFO Підпис до фото, Коментатори закликали створити "безпольотну зону" на польсько-українському кордоні після ракетного інциденту

Польські ЗМІ назвали ракетний інцидент 15 листопада, в результаті якого загинули двоє поляків у прикордонному місті Пшеводув, "безпрецедентною ситуацією", але водночас передбачуваним наслідком російської війни проти України.

Вони зазначають, що НАТО має відреагувати на інцидент, але закликали до стриманої реакції, поки не буде зібрана повна інформація.

Водночас ЗМІ пишуть, що росіяни "уважно стежать" за реакцією Польщі та НАТО.

Одна з провідних щоденних газет Польщі, ліберальна Gazeta Wyborcza, заявила, що вбивство двох поляків "російськими ракетами, які поцілили у Пшеводув" є "безпрецедентною ситуацією в історії НАТО" і що альянс повинен відреагувати.

Однак газета закликає зібрати повну інформацію, перш ніж робити поспішні висновки.

"Усе говорить про те, що удар був ненавмисним" і що ракети, навіть якщо вони були російського виробництва, могли бути випущені з Білорусі та збиті українською ППО або українською ракетою.

Але, твердять автори статті, "Польща повинна просити своїх союзників розгорнути на польському кордоні протиповітряні системи малої дальності, яких у нас немає".

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Ще одна провідна газета, консервативна Rzeczpospolita, також закликала до "спокою і терпіння". У публікації йдеться, що важливо враховувати наслідки реакції Польщі та НАТО.

Видання пояснює, що "росіяни уважно стежать за нашою реакцією: що роблять військові, як реагує держава і громадськість".

"Будьте впевнені, вони зроблять висновки. Якщо вони вирішать, що подібний інцидент можна використати для дестабілізації нашої країни, Кремль додасть це до своїх майбутніх посібників. Якщо вони побачать, що Польща і поляки можуть зберігати холоднокровність, вони будуть знати, що подібні інциденти не дають жодних бажаних результатів", - наголошують у статті.

В іншій публікації Rzeczpospolita під назвою "Розслабтеся, це не війна" йдеться, що такого інциденту слід було очікувати, оскільки в сусідній Україні точиться "кривава війна", а Росія "тероризує її масованими ракетними ударами".

"Ось чому не варто дивуватися, що Польща теж відчула це", - зазначає видання.

Подібну думку озвучив віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю популярному радіо RMF.

"Ми припускали, що таке станеться, і це сталося", - сказав він.

Він попередив, що Росія може використати цей інцидент у своїй дезінформаційній кампанії, і не виключив, що російського посла можуть вислати з Польщі.

Ведучий спеціального випуску новин суспільного мовлення TVP Info незабаром після інциденту висловив сподівання, що Польща "не дозволить, щоб Путіну це знову зійшло з рук".

Він спрогнозував, що росіяни "як завжди звинувачуватимуть у цьому Україну і скажуть, що це українці вистрілили з ППО С300".

У розмові з іншою популярною станцією Radio Zet ексголова Національного бюро безпеки генерал Роман Полко закликав якнайшвидше відправити в Україну ефективні системи ППО.

Він говорив про необхідність запровадження безпольотної зони, яка включатиме українські та польські прикордонні території.

"Ми повинні повідомити Росію та Україну, що смуга землі вздовж кордону, яка з'єднує нас, буде постійно контролюватися НАТО, і що російські військові засоби будуть збиті", - сказав він.

Генерал підкреслив, що "безпрецедентна атака на інфраструктуру" є вагомою причиною для того, щоб НАТО "нарешті зняла обмеження та передала Україні зброю великої дальності".

В інтерв'ю приватному каналу новин TVN24 голова дослідницького центру Stratpoints Foundation генерал Мирослав Рожанський скористався нагодою, щоб відзначити, що "Польща була в авангарді НАТО", а її витрати на оборону відповідають вимогам альянсу.

"Це дає нам законні підстави розраховувати, якщо не вимагати підтримки та захисту не лише для Польщі, але й для сусідніх країн… Це служить інтересам НАТО", - сказав він.

Він додав, що Польща повинна переглянути пріоритети військових закупівель і замовити вісім батарей Patriot замість двох запитаних.