Люди готували їжу на вогні значно раніше, ніж вважалося

Раффі Берг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Tel Aviv University

Люди почали використовувати вогонь для приготування їжі на сотні тисяч років раніше, ніж досі вважали.

Такого висновку дійшла міжнародна група дослідників на чолі з ізраїльськими експертами, що знайшли на півночі Ізраїлю рештки риби, яку з'їли 780 тисяч років тому.

Досі вважали, що готувати на вогні люди почали приблизно з 170 тис. років до нашої ери. Однак нові висновки докорінно змінюють уявлення про життя первісних людей.

Рештки двометрової риби, схожої на коропа, знайшли під час археологічних розкопок на березі річки Йордан, приблизно за 14 км від Тиверіадського озера (в Ізраїлі воно відоме як озеро Кінерет).

Зуби риби добре збереглися, і за кристалами з емалі вчені встановили, що вона не зазнала безпосереднього впливу вогню, а готувалася при нижчій температурі.

Автор фото, Gabi Laron Підпис до фото, Кристали на зубах риби показали, що її не готували на відкритому вогні

Перехід людства від вживання сирої їжі до приготовленої - один з найважливіших етапів його розвитку, переконані вчені.

"Набуття навичок приготування їжі знаменує собою значний еволюційний стрибок, оскільки люди отримали додатковий інструмент для оптимального використання харчових ресурсів", - каже професорка Наама Горен-Інбар з Єврейського університету в Єрусалимі, що керує розкопками.

В експедиції також беруть участь археологи з Британії та Німеччини. "Можливо навіть, що приготування їжі не обмежувалося рибою, а містило різні види тварин і рослин", - вважає вона.

У давнину на місці розкопок було озеро Хула, в якому було багато риби. У 1950-х його осушили у рамках боротьби з малярійними комарами.

Інші археологічні свідчення, знайдені на цьому місці, вказують на те, що десятки тисяч років береги озера заселяли племена мисливців і збирачів.

Дослідники, що виявили рибу, вважають, що за розташуванням таких прісноводних водойм, як Хула та інших, можна скласти маршрут міграції первісних людей з Африки до Леванту і далі.

Останні наукові висновки є спільною роботою вчених з ізраїльських, британських та німецьких інститутів.

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