Пентагон поки не може підтвердити обстріл Польщі. ЗМІ кажуть про двох загиблих

1 година тому

Автор фото, Jarosław Wolski

Польща терміново скликала комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Перед тим у польських ЗМІ з'явилася інформація, що у прикордонному з Україною районі Польщі, місті Пшеводув, впали дві ракети, випущені Росією. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Офіційно польська влада цю інформацію не підтвердила. Також інформацію не можуть підтвердити в Пентагоні.

Президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося "російським ракетним ударом по колективній безпеці".

Росія свою причетність до інциденту заперечує.

Село Пшеводув розташоване в кількох кілометрах від кордону з Львівською областю України.

Пентагон не може підтвердити

Пентагон поки не може підтвердити чи спростувати інформацію про нібито падіння російських ракет на території Польщі.

"Я не хочу висловлювати припущення, коли йдеться про наші зобов'язання у сфері безпеки та п'яту статтю. Але ми чітко заявили, що будем захищати кожен дюйм території НАТО", - сказав представник Пентагону.

Автор фото, Jarosław Wolski

Агенція АР з посиланням на неназваного високопосадовця США повідомила, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетнули повітряний простір Польщі.

Чиї ракети?

Інформацію про те, що на території Польщі, неподалік кордону з Україною, у вівторок розірвалися дві ракети першим повідомило польське Radio ZET.

Воно послалося на свої джерела, але не вказало, звідки саме прилетіли ракети.

За даними Radio ZET, ракети вибухнули у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві. Польські пожежники розповіли про вибухи на місці, де знаходиться зерносушарка.

Також повідомляють про двох загиблих.

Російське міноборони назвало заяви про російські ракети на території Польщі "спеціальною провокацією для ескалації ситуації".

"Ніяких ударів по цілях біля українсько-польського кордону російські засоби ураження не наносили", - йдеться у заяві міноборони РФ.

Уламки, фото яких опублікували ЗМІ, не мають стосунку до російських, кажуть в Росії.

"Суттєва ескалація"

Президент України Володимир Зеленський звинуватив у вибуху Росію і висловив співчуття полякам.

"Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.

"Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети", - каже Зеленський.

Російське міноборони назвало заяви про російські ракети на території Польщі "спеціальною провокацією для ескалації ситуації".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим на кордоні між Україною та Польщею

"Ніяких ударів по цілях біля українсько-польського кордону російські засоби ураження не наносили", - йдеться у заяві міноборони РФ.

Уламки, фото яких опублікували ЗМІ, не мають стосунку до російських, кажуть в Росії.

Державна пропагандистська агенція "РИА Новости" цитує російського "військового експерта", який стверджує, що російські крилаті ракети "не змогли б досягти території Польщі, але українські ракетні комплекси С-300 [земля-повітря], які працюють ненормально, могли".

Припущення експертів

Польський військовий оглядач та OSINT-аналітик Ярослав Вольські припускає дві версії події: російська ракета, яка "заблукала", або "удар нанесений ракетою ППО України, у якій нібито не спрацював ліквідатор".

Водночас, за його словами, характер вирви та відсутність уламків тягача та причепа на його думку вказує на перший варіант — удар російською ракетою.

Українький військовий експерт Михайло Жирохов опублікував фото уламків російських ракет - одне з Польще, інше з України. Таким чином він хотів показати їх схожість.

Автор фото, ВВС

Солідарність з Польщею

Міністерство закордонних справ Естонії висловило солідарність із Польщею після повідомлень про падіння ракет на її території.

"Останні новини з Польщі викликають неабияке занепокоєння. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - написало естонське МЗС у Twitter.

Раніше підтримку Польщі висловив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. Він заяви, що російські ракети, які використовувалися для обстрілів України у вівторок, впали на територію Польщі.

"Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на українських цивільних, але й приземлилися на території НАТО в Польщі. Латвія повністю солідарна з польськими друзями і засуджує цей злочин", - написав Пабрікс у Twitter.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Основна мета - вразити енергетичні об'єкти країни.

За повідомленням української влади, Росія поцілила у 15 енергетичних об'єктів.

Цього дня з території РФ по Україні випустили 90 ракет. Понад 70 з низ збило українське ППО.