В Україні екстрене відключення світла через масовану ракетну атаку

9 хвилин(и) тому

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Росія завдала десятки ударів по українських містах. Через атаку енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні, розповіли в Укренерго.

Ситуація критична, заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, удари росіян прийшлися по об'єктах енергетичної інфраструктури.

У Києві без світла щонайменше половина жителів, повідомив мер Віталій Кличко.

Це зробили для збалансування енергосистеми, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, розповіли у КМДА.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Без світла частково місто Рівне, Хмельницький, Житомир, Львів.