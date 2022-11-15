В Україні екстрене відключення світла через масовану ракетну атаку
Росія завдала десятки ударів по українських містах. Через атаку енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні, розповіли в Укренерго.
Ситуація критична, заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, удари росіян прийшлися по об'єктах енергетичної інфраструктури.
У Києві без світла щонайменше половина жителів, повідомив мер Віталій Кличко.
Це зробили для збалансування енергосистеми, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, розповіли у КМДА.
Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.
Без світла частково місто Рівне, Хмельницький, Житомир, Львів.