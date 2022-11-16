США припускають, що на території Польщі впала ракета української ППО

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Три офіційні особи США на умовах анонімності заявили агентству Associated Press, що за попередньою оцінкою, ракета, яка влучила по території Польщі, була випущена українськими силами протиповітряної оборони по російській ракеті.

Водночас в іншому анонімному коментарі представника США напередодні увечері йшлося про те, що 15 листопада кордон Польщі перетнули російські ракети.

У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі Пшеводув впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 договору про НАТО.

У ніч на середу президент Польщі Анджей Дуда виступив з екстреним зверненням до країни. Він заявив, що ракета, яка впала у Пшеводуві, була, зважаючи на все, російського виробництва. Польський лідер також сказав, що інцидент має поодинокий характер і поки немає ознак того, що подібне може повторитися знову.

У зв'язку з інцидентом у Польщі лідери провідних країн, які зібралися на Балі на саміт G-20, провели екстрене засідання. У заключному комюніке зустрічі лідери G-7 і НАТО засудили дії Росії.

У заяві йдеться, що учасники виклали свої національні позиції, зокрема резолюцію ООН, яка "рішуче засуджує агресію Російської Федерації проти України та вимагає її повного та безумовного виходу з території України".

Автор фото, Getty Images

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Водночас після завершення зустрічі президент США Джо Байден, який очолив засідання, заявив, що ракета, яка впала у вівторок на сході Польщі і вбила двох людей, швидше за все, була запущена не з Росії.

Першою про інцидент із ракетами повідомила польська радіостанція Radio ZET - вона послалася на свої джерела і не вказала, чи була ракета російською. Однак пізніше агентство Associated Press написало з посиланням на неназваних високопосадовців американської розвідки, що ракети залетіли на територію Польщі і були російськими.

Міністерство оборони Росії назвало повідомлення про падіння російських ракет у районі Пшеводува "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки". "Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не наносилося, - сказано в заяві російського військового відомства.

Президент України Володимир Зеленський у своїй вечірній заяві сказав, що у Польщі розірвалися російські ракети. Він висловив співчуття Польщі і зазначив, що настав час для рішучих дій.

"Сьогодні російські ракети вдарили територією Польщі, територією нашої дружньої країни, загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила, що нашою країною країна-терорист не обмежиться? Польща, країни Балтії - це питання часу коли російський терор піде далі", - сказав він.

Ракетний удар по Польщі також прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков. Він закликав закрити українське небо від російських обстрілів.

Автор фото, Jarosław Wolski