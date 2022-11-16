Дуда: "Немає жодних ознак, що це був навмисний напад на Польщу"

43 хвилин(и) тому

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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив у твіттері, що наразі немає жодних ознак навмисного нападу Росії на Польщу з використанням ракет. Генсек НАТО каже, що вибух ракети, який стався після масової атаки на Україну в прикордонному польському селі Пшеводув та вбив двох людей, ймовірно, став результатом роботи українського ППО.

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На цей момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - говорить Дуда.

Вчора ввечері в Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 договору про НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав українську ППО "ймовірною" причиною вибуху.

Він заявив на брифінгу, що інцидент у Польщі "ймовірно" був спричинений діяльністю українських систем протиповітряної оборони, повторюючи точку зору президента Польщі.

Але глава НАТО чітко наголосив, що "Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України".

Раніше президент США Джо Байден заявив союзникам по НАТО та G7, що в Польщі впала саме ракета української ППО. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за всі ексцеси з ракетами несе відповідальність Росія, оскільки саме вона розв'язала війну. Схожу думку висловили прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та прем'єр Нідерландів Марк Рютте, які відзначили, що трагедії в Польщі не відбулося б, якби не війна Росії проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у ніч на середу з екстреним зверненням до країни. Він заявив, що ракета, яка впала у Пшеводуві була, ймовірно, російського виробництва, але додав, що поки що немає ознак того, що подібне може повторитися знову.

Лідери G7 і НАТО провели екстрене засідання на Балі у зв'язку з інцидентом у Польщі.

Наслідки падіння ракети на Польщу

Столтенберг каже, що присутність НАТО "значно зросла" в Східній Європі, що, за його словами, охоплює землю, море та повітря.

За його словами, оборони військового альянсу від атак з повітря буде надалі зміцнюватися після "інциденту" в Польщі.

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ВВС запитала у Столтенберга, чи це найнапруженіший момент у війні для НАТО.

У своїй відповіді він каже, що "обережно" оцінює ризиковані моменти, і натякає на "небезпечні ситуації", спричинені війною Росії проти України.

Він також додав, що вітає все більше і більше союзників, які надають Україні системи ППО.

"Ми мобілізуємо додаткову підтримку", - додав він, особливо різні види протиповітряної оборони.