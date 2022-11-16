"Це була не наша ракета" - Зеленський

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента України

Українські військові мають докази того, що вибухи на території Польщі, в результаті яких загнули дві людини, не могли бути спричинені роботою української ППО, заявив президент України Зеленський у розмові з журналістами.

"Я навіть не сумніваюся у доповіді мені особисто - від командувача Повітряних сил до главкома Залужного - я не сумніваюся в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар, - заявив президент Зеленський. - В мене немає сенсу їм не довіряти - я з ними війну пройшов".

Він нагадав, що напередодні Росія завдала по Україні понад 100 ракетних ударів, близько 25 з яких були по Західній Україні. "З 25 ударів по часу співпадає один удар. На нашій території. У нас є фіксація, що той удар, який співпадає по часу, розірвався в небі на нашій території", - підкреслив український президент. Він також заявив, що поділився цією інформацією із лідерами країн-партнерів України, і хотів би аби й вони не лише поділилися наявною в них інформацією, але й допустили українських представників на місце вибухів у Польщі. "Якщо це було використання нашого ППО і їхні уламки знайшли на території Польщі - то я ж хочу ці докази. Якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив цих людей, нам потрібно вибачатися, - заявив український президент. - Але, вибачте, спочатку слідство, доступ, дані, які у вас є, ми хочемо це отримати, - якщо хтось каже, що не можна виключати, що якось на швидкості, вітром, тощо - уламок якийсь полетів…Ми можемо не виключати, або виключати, це і є слідство. Але головне: діаметр 20 м, глибина - 5 м, це може бути уламок? Чи ні?"Президент України також наголосив, що він "не хоче ставити крапку" і цій історії і розраховує на взаємодію із партнерами, допомога яких є надзвичайно важливою для України у протистоянні російській агресії. "В мене дуже проста позиція: а можна допустити Україну на місце (вибухів - Ред.)? Це справедливо? Поки слідство не закінчилося, можна не казати остаточні висновки? (Взяти участь) в спільній слідчій групі ми маємо право, якщо хтось там говорить, що це ми? Напевне. Згідно будь-яких норм дипломатії, і тим більше, що всі ми партнери. Не з Росією - хочу всім нагадати", - підкреслив Володимир Зеленський.

"Розстріл України"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Зеленський назвав масовані ракетні удари, які Росія завдає по Україні вже більше місяця, "розстрілом України".

У розмові з журналістами, яку транслювали в ефірі телемарафону, президент Зеленський також нагадав, що Україна вимагала "закрити небо" від самого початку російського вторгнення. "Ми хотіли закриття неба з самого початку - цього не відбулося. Тому хтось зараз прокинувся. А я здивований. Ми прокинулися - ви пам'ятаєте, коли і від чого - від ракетних ударів. Після цього ми втратили тисячі людей", - заявив український президент. Він також наголосив, що удари по Польщі мали б нагадати союзникам України, що вона насправді є "живим щитом" для Європи. "Вчора весь світ неприємно здивував ракетний удар по території Польщі. Треба розпочати з того, що вчора було біля 100 ударів по Україні. Здається, 25 ударів - чому кажу здається, бо ми працюємо над цим з учорашнього вечора і сьогодні до ранку, і деталей дуже багато - по Західній Україні. Наше ППО працювало вчора на відмінно. Ми збили більше 70%.

Ми вчора бачили, як щось впало - бо у всіх різні думки - щось впало або вдарило по Польщі. Це трагедія, так і є. Я би хотів, щоб усі розуміли, що відбувається: цей форпост всієї Східної Європи - Україна, ЗСУ, наші airdefence, а живий щит - українці. Оце є правда. Я би хотів це почути. Ми не почули". Володимир Зеленський також зазначив, що ще від 10 жовтня, коли стався перший масований російський удар по українській цивільній інфраструктурі, хотів "почути відповідь альянсу "щодо питань розстрілу - по-іншому й не можна сказати - розстрілу України - ракетами та іранськими дронами". "Я не почув цю відповідь", - заявив президент України.

"10 із 10"

Разом із тим, як заявив український президент, вже надана західними партнерами допомога є вкрай важливою для України. Як приклад він навів 15 листопада, коли американські системи NASAMS показали 100% ефективність проти російських ракет.

"Вчора було багато позитиву з результату наших NASAMS. Було перше їх застосування - 10 із 10", - заявив він.

Володимир Зеленський також розповів, що наразі є домовленість на постачання від Іспанії систем Hawk, з яких "щось вже доїхало, а щось ні".

Президент додав, що також тривають перемовини й з іншими державами, у яких є Hawk, зокрема з США.

За словами Володимира Зеленського, Україна обговорює надання систем ППО й з Німеччиною, а також Італією, а президент Франції Еммануель Макрон запевнив його під час останньої розмови, що Україна отримає системи ПРО та ППО.

Крім того, президент Зеленський розповів і про відновлення контактів з Ізраїлем, підкресливши, що Україна просить системи захисту, а не зброю для нападу.

"У нас повернувся контакт з Нетаньягу (колишній та нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу - Ред.) ... У нас була нормальна розмова. Предметна. Список "предметності" передала наша сторона... І він запевнив мене, що розбереться із цим питанням, подумає, де він реально може нам допомогти, і повернеться з відповіддю", - розповів Володимир Зеленський.

Відчуття перемоги у повітрі

За спостереженнями президента України, у світі почало з'явилятися відчуття, що президент Росії Володимир Путін та російська армія "не такі й міцні".

"Ми потрошки його (Путіна. - Ред.) зупиняємо... Ми зупиняємо, бо у повітрі, і не тільки нашої держави, а й світу з'явилося відчуття, що не такий він міцний і не така міцна їхня армія. І відчуття перемоги України з'являється в різному інформаційному просторі", - заявив президент Зеленський.

Він підкреслив, що головне зараз - не відступати:

"Треба йти спокійно вперед. Іноді в темряві як ми".

А на запитання журналістів про його прогнози щодо термінів завершення війни, президент Зеленський заявив, що він "обожнює слухати Буданова (начальник ГРУ. - Ред)."

Вибір між "коли" і "як"

Водночас президент Зеленський зауважив, що іноді трапляються й неочікувані речі, які змінюють попередні прогнози та оцінки, і навів приклад контракту між Іраном та Росією на поставки безпілотників та ракет.

Проте в кожному разі, за словами українського президента, "ресурс у нас обмежений і розтягувати війну ми не зацікавлені".

"Але між вибором про те, як закінчити війну, і її терміном, ми обираємо "як", - наголосив Володимир Зеленський. - Бо ми могли віддати наші території, але ми обрали правильний і чесний шлях. Так, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний".