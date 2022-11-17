Вибори у США: республіканці повернули собі контроль над Палатою представників

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майбутній речник Палати Кевін Маккарті оголосив про готовність повести країну новим курсом

Республіканська партія забезпечила собі 218 місць, необхідних для контролю нижньої палати американського Конгресу.

Перевага, хоч і незначна, дозволить республіканцям зупинити реалізацію порядку денного адміністрації Джо Байдена на наступні два роки.

Це означає, що влада в США знову буде розколота, оскільки контроль над верхньою палатою - Сенатом - зберігається за демократами.

За даними телекомпанії CBS News, Республіканська партія отримає від 218 до 223 мандатів у Палаті представників, що налічує 435 місць.

Повернення Палати представників під контроль республіканців відбулося на тлі оголошення Дональдом Трампом про намір балотуватись на президентських виборах 2024 року.

Про те, що законодавча влада в країні, імовірно, виявиться розділеною між двома партіями, заговорили минулого тижня, коли попередні результати проміжних виборів до Конгресу показали, що республіканці, які розраховували отримати контроль над обома палатами, досягли скромніших успіхів, ніж їм пророкували.

Оскільки підрахунок голосів все ще триває, і в деяких випадках розрив між суперниками ледь помітний, точна кількість крісел, які отримають республіканці, може залишатися невідомою протягом наступних днів, а то й тижнів.

Перше засідання нового складу Конгресу відбудеться 3 січня 2023 року.

Кевін Маккарті, якого республіканці напередодні обрали потенційним наступником демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера, оголосив, що республіканці "офіційно перевернули" Палату.

"Американці готові до нового курсу, і республіканці в Палаті готові його реалізувати", - написав він у твіттері в середу вночі.

Президент Байден, своєю чергою, привітав Маккарті з перемогою його партії, запропонувавши працювати спільно для досягнення результатів заради добробуту всіх американців.

"Як я вже казав минулого тижня, майбутнє виглядає надто багатообіцяльним, щоб загнати його у пастку політичних битв, - заявив президент-демократ. - Американський народ хоче, щоб ми упорядкували справи. Вони хочуть, щоб ми зосередились на важливих для них питаннях і на тому, щоб зробити їхнє життя кращим".

Отримавши більшість у Палаті представників, республіканці зможуть очолити ключові комітети, що надасть їм можливість ініціювати необхідні законопроєкти та порушувати давно заплановані ними розслідування діяльності самого Байдена, членів його родини та працівників його адміністрації.

Разом з тим будь-які законодавчі ініціативи або розслідування, схвалені республіканцями в нижній палаті, можуть бути заблоковані Сенатом, у якому демократи все ще зберігають більшість.