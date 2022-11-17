Росіяни вдарили по "Південмашу", у Києві ППО збила ракети та дрони

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Фрагмент відеозапису ранкового удару росіян по Дніпру

Росія зранку атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Місцеві військові адміністрації повідомили про влучання по об'єктах та кількох постраждалих у Дніпрі, Харківській та Одеській областях. У Києві та Київській області по ракетах та дронах успішно відпрацювали військова авіація та ППО.

У Дніпрі росіяни завдали удару по промисловому підприємству, внаслідок чого виникла пожежа, повідомила Дніпропетровська ОВА. Відомо про 14 поранених, з них 15-річна дитина.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фотографії пошкоджених будинків у телеграм.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Пошкоджені будинки в Дніпрі

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Пошкоджені будинки в Дніпрі

Під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про атаки росіян на "Південмаш" у Дніпрі та газовидобувні підприємства, повідомляє Інтерфакс.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - повідомив він.

Про регіон, де розташовані газовидобувні підприємства, Шмигаль не повідомив.

Президент Володимир Зеленський виклав у телеграм відео з камери автомобіля у Дніпрі, яка зафіксувала російський удар по місту.

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"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - прокоментував він.

У Харківській області зафіксоване влучання по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі. Постраждали 3 працівників, їх ушпиталили, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ціллю росіян в Одеській області став об'єкт інфраструктури. Одеська райдержадміністрація повідомила у фейсбук про трьох постраждалих.

За попередніми даними, над Києвом повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети та один іранський дрон Shahed. Про це повідомила в телеграм Київська міська військова адміністрація.

Окрім того, сили ППО збили ще 4 іранських дрони Shahed.

"Даних по жертвах та руйнуванням немає, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.