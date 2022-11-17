Польща розповіла перші результати розслідування падіння ракети

26 хвилин(и) тому

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На місці падіння ракети в Пшеводові на території Польщі слідчі вже зібрали певні докази, які вказують на послідовність подій, заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.

За його словами, слідчі вивчають залишки ракети, глибину кратера, обчислюють напрямок, звідки вона прилетіла, та кількість використаного палива.

Також є відеозаписи, на яких "можна побачити певну послідовність подій", додав Кумох.

У результаті влучання ракети в польське село 15 листопада загинуло двоє людей. Одразу з'явилися припущення, що це російська ракета, оскільки саме того дня Росія здійснила масований ракетний обстріл багатьох українських областей. Це викликало побоювання, що буде серйозна ескалація, оскільки Польща входить до НАТО.

НАТО називає "ймовірною" причиною вибуху українську ППО. Однак Україна наполягає, що в Польщі впала саме російська ракета.

Участь України в розслідуванні

Очільник Бюро міжнародної політики Польщі розповів ЗМІ, що сьогодні є свідчення про ракету з української ППО.

"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - додав Кумох в інтерв'ю TVN24.

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На місці падіння ракети працює польсько-американська слідча група. Кумох підтвердив, що українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ можуть надати", - сказав він.

Кумох підкреслив, що ніхто не звинувачує Україну в навмисному влучанні по території Польщі.

"Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає", - сказав він.

Раніше про те, що вибухи в Пшеводуві були нещасним випадком заявив і президент Анджей Дуда.

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На цей момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - сказав президент Польщі.

Заяви сторін

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повторив точку зору президента Польщі і назвав "ймовірною" причиною вибуху українську ППО.

За його словами, інцидент у Польщі "ймовірно" був спричинений діяльністю українських систем протиповітряної оборони,

Раніше "малоймовірним" назвав пуск ракети, що вибухнула в Польщі, з Росії і президент США Джо Байден.

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування.

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Водночас українська сторона наполягає, що ракету випустила Росія.

"Я не сумніваюся в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар", - заявив журналістам президент Володимир Зеленський.

Він додав, що йому про це доповіло командування ЗСУ і у нього немає сенсу їм не довіряти.

Він нагадав, що напередодні Росія завдала по Україні понад 100 ракетних ударів, близько 25 з яких були по Західній Україні.

"Якщо це було використання нашого ППО і їхні уламки знайшли на території Польщі - то я ж хочу ці докази", - заявив український президент.

Зеленський також закликав західних партнерів допустити Україну на місце вибухів у Польщі, а українських слідчих включити до робочої групи, яка проводить розслідування.

Росія одразу після інциденту заявила, що ракета, яка впала на території Польщі, була випущена з української системи ППО.

"Опубліковані увечері 15 листопада в Польщі фотографії уламків, виявлених у населеному пункті Пшеводув, однозначно ідентифіковані російськими фахівцями оборонно-промислового комплексу як елементи зенітної керованої ракети комплексу ППО С-300 повітряних сил України", - заявили в міноборони Росії.

На місці інциденту у Пшеводові (Польща) тривають слідчі дії.