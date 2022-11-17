Росія почала бити по газових об'єктах України

1 година тому

Автор фото, ДСНС

У четвер російська армія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України, підтвердили в "Нафтогазі".

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об'єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Спеціалісти "Укргазвидобування" оцінюються наслідки та масштаби атаки.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Про атаки росіян на газовидобувні підприємства раніше заявив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

17 листопада Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Місцеві військові адміністрації повідомили про влучання по різних об'єктах та кількох постраждалих у Дніпрі, Харківській та Одеській областях.

У Києві та Київській області по ракетах та дронах успішно відпрацювали військова авіація та ППО.

Згодом заступник керівника генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів про те, що Росія випустила по Україні 16 крилатих ракет та п'ять безпілотників.

До цього Росія запускала свої ракети по енергетичних об'єктах, через що в багатьох регіонах значні перебої з електрикою. По всій країні почалися екстрені відключення світла.