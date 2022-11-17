Астрономку заблокували у твіттері через "інтимне" відео з метеором

Зої Кляйнман

Редакторка з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Mary McIntyre Підпис до фото, Кадр із відео Мері Макінтайр з метеором, яке заблокував Twitter

Астрономці з Оксфордширу заблокували акаунт у твіттері на три місяці після того, як вона опублікувала відео метеора, на яке відреагували автоматизовані інструменти модерації сайту.

Мері Макінтайр повідомили, що її шестисекундний анімаційний кліп містить "інтимний контент", який поширюється без згоди учасника.

Її єдиним виходом було видалити твіт.

Однак при цьому їй довелося б погодитися, що вона порушила правила.

Спочатку її акаунт заблокували на 12 годин, але в результаті бан тривав три місяці - і вона вичерпала усі можливі варіанти онлайн-апеляцій.

"Це просто божевілля... Я не дуже хочу, щоб у моїй історії була інформація про те, що я поширюю порнографічні матеріали, коли я цього не робила", - пояснила вона свою відмову видалити твіт.

Після публікації ВВС цієї статті Макінтайр відновили доступ до її акаунта.

Відтоді, як Twitter придбав Ілон Маск, з компанії звільнили тисячі співробітників, але навіть до цього Макінтайр не змогла поговорити про свою проблему з працівником фірми.

"Якщо я не отримувала людської відповіді до [приходу Маска], я думаю, що ймовірність отримати її зараз дорівнює нулю", - каже вона.

Йоель Рот, тодішній керівник відділу довіри та чесності Twitter, написав у себе в твіттері, що звільнення у фірмі не вплинули на "більшість" із 2000 модераторів контенту. Сам Рот відтоді пішов з компанії.

Відірвана від світу

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BBC написала в акаунт служби підтримки і намагалася зв'язатися з Маском через SpaceX, оскільки Twitter наразі не має відділу комунікацій. Відповіді не було.

Своєю чергою, Макінтайр сказала, що інші астрономи поділилися відео від її імені без якихось наслідків.

Вона хвилювалася, що якщо вона погодиться з правилами щодо відновлення доступу до акаунта, її неіснуючий проступок може позначитись у інформації про неї, оскільки вона проходить регулярні перевірки, щоб працювати з дітьми шкільного віку для викладання астрономії.

"Я сумую за спілкуванням, - казала вона про свій заблокований обліковий запис. - Я відчуваю себе трохи відірваною від світу астрономії".

Американський метеоролог Раян Воган зіткнувся з ісхожою забороною після того, як опублікував відео комбайнів, які працюють у полі вночі. Його також позначили як інтимний контент.

Зрештою Воган вирішив видалити твіт і визнав, що порушив правила спільноти, оскільки хотів повернути свій обліковий запис.

"Це несправедливо і неправильно, - написав він у твіттері. - Це треба виправити".

Також є повідомлення про те, що облікові записи у твіттері помилково позначали як такі, що належать дітям віком до 13 років, і блокували їх, зокрема один акаунт, що належить благодійній організації для сімей заручників, а інший - журналісту BBC.

Нашвидкуруч

Коментаторка з питань технологій Кейт Беван каже, що це приклад обмежень поточних інструментів штучного інтелекту, які використовують твіттер та інші соцмережі для модерації.

"Інструменти штучного інтелекту підходять для прийняття рішень нашвидкуруч, але це показує, що масштабна модерація вмісту є справді складною - як для людей, так і для інструментів штучного інтелекту, які їм допомагають", - каже вона.

"Ще гірше, коли немає людей, які могли б перевірити неправильні рішення штучного інтелекту. Окрім несправедливості, це означає, що модель штучного інтелекту не отримує відгуків, тому вона ніколи не навчиться вдосконалюватися", - додає Беван.

Ця проблема не унікальна для твіттера: у 2021 році фейсбук заблокував власника невеликої цифрової фотогалереї за фотографії дикої природи, пейзажів і будівель на тій підставі, що вони містили "відверто сексуальний" контент.