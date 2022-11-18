Австралійський мільярдер заснував фонд на 25 млрд доларів для відбудови України

Пітер Госкінс

Бізнес-кореспондентка

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські ракети обстріляли українські електростанції

Австралійський мільярдер, магнат гірничовидобувної галузі Ендрю Форрест заснував інвестиційний фонд, який, як сподіваються, становитиме щонайменше 25 мільярдів доларів, щоб допомогти відбудувати зруйновану війною Україну.

Форрест і його дружина виділили 500 мільйонів доларів у фонд, який, за словами організаторів, з часом може зрости до 100 мільярдів доларів.

Ініціатива Зеленого зростання України планує інвестувати в первинну інфраструктуру, таку як енергетичні та телекомунікаційні мережі.

Президент Володимир Зеленський привітав цей крок.

"Ми скористаємося тим фактом, що те, що знищили росіяни, можна легко замінити новітньою, найсучаснішою зеленою та цифровою інфраструктурою", - сказав Зеленський.

Фонд заявив, що співпрацює з Ларрі Фінком, головою інвестиційного гіганта BlackRock, і сподівається отримати підтримку державних інвестиційних фондів та інших професійних інвесторів.

Після початку роботи над інвестиційним фондом на початку березня Форрест сказав, що він обговорював план із низкою світових лідерів, включно з президентом США Джо Байденом, тодішнім прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Президент [Зеленський] бачить у цьому можливість повністю замінити старі вугільні та атомні електростанції абсолютно новою екологічною енергією", - сказав Форрест BBC.

"Цей капітал стане доступним, коли російські війська будуть виведені з території України", - додав він.

Форрест заробив свої статки під час буму гірничої промисловості в Австралії. Він є засновником і виконавчим головою залізорудного гіганта Fortescue Metals.

Останніми роками він звернув увагу на екологічні технології, започаткував ініціативи з декарбонізації своїх гірничодобувних комплексів і виробництва зеленого водню.

Відбудова України

Російське вторгнення в Україну призвело до знищення чи пошкодження значної частини інфраструктури країни.

Нещодавні російські ракетні атаки були спрямовані на енергетичну мережу України, зокрема електростанції.

У липні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення країни після війни, яка завдала прямих збитків інфраструктурі на 100 мільярдів доларів, коштуватиме 750 мільярдів доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Австралійський магнат Ендрю Форрест

Цього тижня Росія гнівно відкинула міжнародні заклики до неї сплатити збитки, завдані війною Україні.

Це сталося після того, як Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою Росія повинна понести наслідки своїх дій, включно з виплатою репарацій.

Резолюції Генеральної Асамблеї мають символічну вагу, але механізму для забезпечення їхнього виконання немає.

Кремль заявив, що докладе зусиль, щоб зупинити вилучення Заходом російських активів за кордоном для виплати репарацій.