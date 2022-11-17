"Справжні винуватці - Путін та його поплічники". Батько загиблого - про вирок щодо МН17

18 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Томас Шансман, батько 18-річного Квіна, що загинув у катастрофі

У четвер суд Гааги визнав винними трьох із чотирьох обвинувачених у катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей. Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка заочно засудили до довічного ув'язнення.

Томас Шансман, батько 18-річного Квіна, який був єдиним американцем на борту літака, привітав цей вирок і наголосив на його важливості.

"Я відчуваю полегшення. Радий почути, що суд постановив, що відповідальність лежить на Росії. Що Росія була повністю до цього причетна", - сказав він.

"Росія більше не зможе сховатися, і більше не може казати, що вони не причетні", - додав Шансман.

Він також зазначив, що дуже б хотів, щоб Росія визнала свою відповідальність і принесла вибачення родинам загиблих.

Усвідомлюючи, що це навряд чи станеться, і що визнані винними люди не опиняться за ґратами, залишаться в Росії "і навіть отримають медалі", він наголосив на важливості цього судового процесу і винесеного вироку.

Шансман також вважає, що те, що одного з чотирьох обвинувачених не засудили до довічного ув'язнення не означає, що він невинуватий.

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"Його не засудили, але він винний. Він знає, що був там не на вечірці і не у відпустці", - сказав він про Олега Пулатова, якого визнали невинуватим.

Водночас він зазначив, що не збирається подавати апеляцію на цей вирок, бо наразі для цього недостатньо доказів.

За його словами, головна провина лежить саме на російському керівництві, і саме воно має понести відповідальність.

"Я більше сфокусований на російській владі. Вони мають опинитися за ґратами", - каже він.

"Справжні винуватці - Путін та його мафіозні поплічники", - додав Шансман.

Він зазначив, що справу проти керівництва Росії має розглядати ЄСПЛ, і що це є дуже важливим.

Батько загиблого хлопця додав, що розслідування триває, і що згодом мають бути справи проти інших обвинувачених у катастрофі.

Про це також кажуть адвокати родичів загиблих. Один із адвокатів потерпілих Петер Лангстраат розповів кореспондентам ВВС, що, як обіцяла їм прокуратура, протягом перших трьох місяців 2023 року можуть відкрити нові справи щодо збиття "Боїнга".

Своєю чергою, прокурорка Дігна ван Бучелаар у коментарі ВВС зазначила, що розслідування триває, і рішення щодо відкриття інших справ з приводу катастрофи "Боїнга" прокуратура ухвалюватиме на початку наступного року, і тоді повідомить про нього родинам загиблих.

Вона також додала, що задоволена вироком і відчуває полегшення - в першу чергу за родичів загиблих, для яких винесення цього вироку є дуже важливим.

"Ми продемонстрували сьогодні, що якщо відбувається щось настільки жахливе, важливо, щоб ми в цьому розбиралися і доводили розслідування до суду, де про це можна буде говорити відкрито. Це важливо для всього суспільства", - додала вона.

Водночас вона зазначила, що висновок суду не можна розглядати як визнання провини Росії як держави, як про це кажуть деякі родичі загиблих. За її словами, це розслідування і вирок стосувалися окремих осіб, а не урядів, і що для розгляду відповідальності за злочини держав є інші процедури.

Що постановив суд

Автор фото, Getty Images

Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення. Їх визнали винними у катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей.

Суд вважає провину Гіркіна (Стрєлкова) доведеною. Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети. Суд постановив взяти їх під арешт.

Також винні у збитті літака мають виплатити компенсації рідним загиблих - понад 16 мільйонів євро.

Четвертого обвинуваченого - Олега Пулатова (який влітку 2014 року був підполковником запасу ВДВ Росії) - визнали невинним.

Суд у справі про катастрофу літака Boeing 777, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпуру, проходив у Нідерландах, оскільки дві третини загиблих пасажирів рейсу МН17 були громадянами цієї країни. Міжнародну слідчу групу, яка проводила розслідування, очолює нідерландський прокурор Фред Вестербеке.

Росія відмовилася надіслати своїх представників до складу цієї групи. Вона називала політизованими та упередженими як міжнародне розслідування, яке почалося через два тижні після катастрофи, так і судовий процес, який стартував у березні 2020 року.