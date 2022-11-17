Кейт Міддлтон зустрілася з українськими переселенцями
Принцеса Уельська Кетрін зустрілася з українськими сім'ями, що знайшли прихисток у Британії після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Під час свого візиту до Українського громадського центру в Редінгу дружина принца Вільяма дізналась, як саме центр підтримує українців у Великій Британії.
Його робота передбачає освітні заходи для дітей та допомогу у працевлаштуванні й отриманні житла.
Центр також брав участь у надсиланні медичної й гуманітарної допомоги на передову в Україну.
Принцеса почула історії українських сімей, дізналась, як волонтери щотижня влаштовують чаювання, щоб підтримувати відчуття єдності між українцями у Британії.
Кетрін також взяла участь у мистецькому майстер-класі для дітей. Такі заняття допомагають маленьким українцям знайти нових друзів, висловити свої емоції та переживання через творчість.
Принц і принцеса Уельські з перших днів російського вторгнення підтримують Україну й публічно про це говорять.
Кейт Міддлтон допомагає першій леді України Олені Зеленській у її кампанії зі збереження психічного здоров'я.
Також Кетрін зустрічалася з Оленою, коли вона приїжджала до Британії у вересні на прощання з королевою Єлизаветою II.