Кейт Міддлтон зустрілася з українськими переселенцями

31 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, У центрі Кейт вітали хлібом-сіллю

Принцеса Уельська Кетрін зустрілася з українськими сім'ями, що знайшли прихисток у Британії після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час свого візиту до Українського громадського центру в Редінгу дружина принца Вільяма дізналась, як саме центр підтримує українців у Великій Британії.

Його робота передбачає освітні заходи для дітей та допомогу у працевлаштуванні й отриманні житла.

Центр також брав участь у надсиланні медичної й гуманітарної допомоги на передову в Україну.

Автор фото, PA Media

Принцеса почула історії українських сімей, дізналась, як волонтери щотижня влаштовують чаювання, щоб підтримувати відчуття єдності між українцями у Британії.

Кетрін також взяла участь у мистецькому майстер-класі для дітей. Такі заняття допомагають маленьким українцям знайти нових друзів, висловити свої емоції та переживання через творчість.

Принц і принцеса Уельські з перших днів російського вторгнення підтримують Україну й публічно про це говорять.

Кейт Міддлтон допомагає першій леді України Олені Зеленській у її кампанії зі збереження психічного здоров'я.

Також Кетрін зустрічалася з Оленою, коли вона приїжджала до Британії у вересні на прощання з королевою Єлизаветою II.