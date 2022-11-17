Гіркіна засудили до довічного за трагедію MH17. Дніпро під обстрілами. Теленовини ВВС
У випуску 17 листопада:
- Суд в Нідерландах оголосив вирок у першій справі щодо катастрофи МН17. Кого притягнули до відповідальності?
- Реакція Зеленського на вирок суду у Нідерландах.
- Що думають родичі загиблих у катастрофі боінгу МН17. Сюжет кореспондентки ВВС Анни Голіган.
- Про підсумки суду - з Амстердаму кореспондент ВВС Святослав Хоменко.
- Перші результати розслідування падіння ракети у Польщі. Що відомо?
- Підсумки Рамштайн-7. Новий пакет військової допомоги Україні.
- Про ранковий російський обстріл дронами-камікадзе.
- Росія атакує газові об'єкти в Україні. Нова стратегія РФ?
- Україна може залишитися не лише без світла, а й - частково - без газу? Аналіз експерта Володимира Омельченка.
- У Каховці на Херсонщині росіяни посилили фільтраційні заходи, повідомляє Генштаб ЗСУ
- Чи можливе досягення компромісу між Україною та Росією? - заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
- Про тортури, які пережили херсонці під окупацією. Сюжет кореспондента ВВС Джеймса Вотерхауса.
- США продовжуватимуть арешт супер-яхт російських олігархів. Розслідування ВВС.
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