Гіркіна засудили до довічного за трагедію MH17. Дніпро під обстрілами. Теленовини ВВС

У випуску 17 листопада:

  • Суд в Нідерландах оголосив вирок у першій справі щодо катастрофи МН17. Кого притягнули до відповідальності?
  • Реакція Зеленського на вирок суду у Нідерландах.
  • Що думають родичі загиблих у катастрофі боінгу МН17. Сюжет кореспондентки ВВС Анни Голіган.
  • Про підсумки суду - з Амстердаму кореспондент ВВС Святослав Хоменко.
  • Перші результати розслідування падіння ракети у Польщі. Що відомо?
  • Підсумки Рамштайн-7. Новий пакет військової допомоги Україні.
  • Про ранковий російський обстріл дронами-камікадзе.
  • Росія атакує газові об'єкти в Україні. Нова стратегія РФ?
  • Україна може залишитися не лише без світла, а й - частково - без газу? Аналіз експерта Володимира Омельченка.
  • У Каховці на Херсонщині росіяни посилили фільтраційні заходи, повідомляє Генштаб ЗСУ
  • Чи можливе досягення компромісу між Україною та Росією? - заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
  • Про тортури, які пережили херсонці під окупацією. Сюжет кореспондента ВВС Джеймса Вотерхауса.
  • США продовжуватимуть арешт супер-яхт російських олігархів. Розслідування ВВС.

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