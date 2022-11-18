Як росіяни зміцнюють оборону на Херсонщині і чи вдасться ЗСУ їм завадити

46 хвилин(и) тому

Автор фото, генштаб ЗСУ

Українській армії, ймовірно, буде важко розвивати наступ у східній частині Херсонської області на лівому березі Дніпра, куди в листопаді відступили російські військові. Такий прогноз дають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак ЗСУ, на їхню думку, можуть завадити росіянам зміцнити оборонні рубежі в окупованій частині цієї області.

Через східну частину Херсонщини проходять декілька великих наземних ліній комунікацій з іншими територіями на півдні України, які контролює Росія, а саме автотраси Нова Каховка-Армянськ, Нова Каховка-Генічеськ і траса М14, яка йде на схід в Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь. Супутникові знімки показують, що російські війська займають оборонні позиції вздовж деяких із цих ліній.

Обмежена кількість автомобільних та залізничних доріг у цьому районі, що з'єднують, зокрема, анексований Крим із материком, створює потенційно вузькі місця, які можуть бути уражені в рамках можливого наступу української армії. Це може вплинути на здатність Росії продовжувати поповнювати своє угрупування на сході Херсонщини та в інших регіонах.

Атаки на аналогічні "вузькі місця" на правому березі Дніпра були серед чинників, які допомогли українській армії звільнити правий берег Херсонщини.

"Українським силам, скоріше за все, буде складніше досягти таких драматичних результатів на сході Херсонської області, але, можливо, вони зможуть завадити зусиллям Росії зміцнити та втримати свої нові оборонні рубежі", - підсумовують аналітики.

Окопи в Криму

Схоже на те, що росіяни теж цим переймаються. Військова розвідка міноборони Великої Британії пише, що пріоритетом російських військових в окупованих частинах України залишається підготовка оборонних рубежів - і не лише в Херсонській області.

Російські військові обладнали нові системи траншей на кордоні з анексованим Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецької та Луганської областей.

Деякі з цих місць розташовані на відстані до 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту, що дозволяє припустити, що росіяни готуються до подальших великих проривів ЗСУ, йдеться у зведенні розвідки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 8 жовтня на Керченському мості, що з'єднує Крим з Росією, вибухнула вантажівка, пошкодивши транспортну артерію, що допомагала російським військам на півдні України

Крім того, у п'ятницю 18 листопада "голова" самого анексованого Криму Сергій Аксьонов оголосив, що для "захисту півострова" влада почала фортифікаційні роботи, тобто рити траншеї, окопи, будувати загородження та інші надбудови, щоб зміцнити боєздатність війська.

Він підкреслив, що "основні заходи безпеки Криму" повинні бути досягнуті через заходи, які "виконують на території Херсонської області".

При цьому британська розвідка не виключає, що Росія спробує перекинути частину сил, виведених із Херсона, для розширення наступальних операцій в районі Бахмута в Донецькій області.