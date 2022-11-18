Метеорит, що впав в Англії, може підтвердити теорію про позаземне походження води

1 година тому

Підпис до фото, Вінчкомбський метеорит відірвався від материнського астероїда десь між Марсом та Юпітером

Після того, як у лютому минулого року величезна вогненна куля осяяла вечірнє небо над містечком Вінчкомб у графстві Глостершир, місцеві жителі стали знаходити в навколишніх полях, у себе в садках і прямо на дорозі почорнілі кам'яні уламки.

Загалом зібрали понад пів кілограма таких уламків, які передали вченим, занесли до каталогу Музею природознавства в Лондоні (NHM), після чого розіслали до лабораторій по всьому світу для подальших досліджень.

І ось, за словами вчених, які щойно опублікували перші результати докладних аналізів цього метеориту, їм відкрилися дивовижні подробиці.

Виявляється, метеорит ніс у собі таку ж воду, як на Землі. Це підкріплює теорію, що хімічні компоненти, які сприяли виникненню життя, принесені на нашу планету з космосу мільярди років тому.

На думку деяких учених, молода Земля була настільки гаряча, що мала б позбутися більшої частини летких сполук, включно з водою.

А якщо врахувати, що близько 70% її поверхні сьогодні вкрито океанами, то всю цю воду вона мала отримати пізніше.

Є припущення, що вона зазнала бомбардування крижаними кометами, але їхній хімічний склад дуже далекий від сьогоднішньої земної води.

Натомість такі метеорити, як Вінчкомбський (по науковому - вуглисті хондрити), дуже навіть підходять на цю роль. Як кажуть дослідники, вода становила до 11% ваги цього метеориту, і за співвідношенням різних типів атомів водню вона майже не відрізняється від земної води.

Автор фото, NHM Підпис до фото, Один із уламків Вінчкомбського метеорита проданий на аукціоні за ціною, в 120 разів вищою, ніж якби він був із золота

До того ж той факт, що цей метеорит підібрали менше ніж через 12 годин після падіння, свідчить про те, що він навряд чи встиг увібрати земну воду або інші місцеві елементи, тож усе, що в ньому міститься, він приніс із собою з космосу.

"Всі інші метеорити так чи інакше були контаміновані в земному середовищі, але Вінчкомбський унікальний тим, що його дуже швидко підібрали, - пояснює один із авторів дослідження, співробітник Музею природознавства доктор Ешлі Кінг. - Тож якщо не брати до уваги зразки, здобуті прямо на астероїдах космічними зондами, у нас виявився ідеальний зразок".

Фахівці, які вивчали вуглецево- і азотовмісні органічні компоненти метеорита, включно з амінокислотами, дійшли того ж висновку: саме такий хімічний склад потрібен був би для створення на Землі перших цеглинок життя.

Вогняний шлях космічного прибульця

Але звідки прилетів до нас цей унікальний метеорит? Автори дослідження вирахували і це. Знімки вогняного хвоста, зроблені камерами зовнішнього спостереження у Вінчкомбі, дозволили прорахувати траєкторію метеорита, і вона вивела на зовнішній пояс астероїдів між Марсом і Юпітером.

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Подальші розрахунки показали, що метеорит, швидше за все, утворився з поверхневого ґрунту, вибитого ударом якогось космічного тіла з материнського астероїда. Народжений внаслідок такого потрясіння космічний об'єкт вирушив у бік Землі, куди діставався за 200-300 тис. років.

"200-300 тисяч років звучить як дуже довгий термін, але з точки зору геології це лише мить, - каже співробітниця NHM докторка Гелена Бейтс. - Вуглистим хондритам потрібно добиратися швидко, інакше вони просто не збережуться, тому що вони дуже тендітні і кришаться на частини".

На щастя для вчених, Вінчкомбський метеорит зміг вчасно дістатись до нас і обіцяє порадувати новими відкриттями: найближчим часом до публікації підготують ще десятки присвячених йому робіт.

"Можна гарантувати, що дослідження цього об'єкта триватимуть роками, відкриваючи нові таємниці зародження нашої Сонячної системи", - запевняє один із авторів нинішнього дослідження, доктор Люк Дейлі з університету Глазго.