"Торговець смертю". Росія сподівається на обмін Віктора Бута зі США

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Росія сподівається, що зможе домовитися про обмін ув'язненими зі США, який включатиме торговця зброєю Віктора Бута, відомого як "торговець смертю" та "збройовий барон".

Це вперше офіційні особи США чи Росії публічно заявили, що Бут може бути частиною обміну.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив у п'ятницю, що сподівається, що ймовірність обміну підвищилася.

Раніше США заявили, що готові організувати обмін, щоб звільнити американську баскетболістку Брітні Грайнер.

У серпні її визнали винною в незаконному зберіганні наркотиків після того, як у її сумках знайшли вейпи з олією канабісу, коли вона намагалася в'їхати в Росію.

Дворазову олімпійську чемпіонку відправили в колонію у віддаленому районі.

У п'ятницю Рябков заявив, що США та Росія ще не досягли "спільного знаменника", але "незаперечно, що Віктор Бут є серед тих, кого обговорюють [для обміну], і ми, безумовно, розраховуємо на позитивний результат".

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Він сказав, що Бута зазнав "переслідувань" у Сполучених Штатах, і побажав йому "твердості волі та духу", щоб впоратися з ув'язненням.

Бута, колишнього офіцера радянських ВПС, екстрадували з Таїланду до США в 2010 році після спецоперації Агентства США по боротьбі з наркотиками (DEA).

Бут - один із найбільш відомих торговців зброєю, його "подвиги" надихнули голлівудські фільми, які дали йому його прізвиська "торговець смертю" та "збройовий барон".

Його засудили до 25 років ув'язнення після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, доставці зенітних ракет і пособництві терористичній організації.

Він стверджував, що він просто підприємець із законним міжнародним транспортним бізнесом, неправомірно звинувачений у спробі озброїти південноамериканських повстанців - жертв політичних махінацій США.

Але суд присяжних у Нью-Йорку не повірив його історії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Брітні Грайнер відбуває дев'ятирічний термін ув'язнення в колонії в Росії

У російських колоніях перебувають щонайменше двоє громадян США, переговори про обмін яких, за даними ЗМІ, ведуть Росія та Сполучені Штати. Це баскетболістка Брітні Грайнер і колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці липня говорив, що США готові обговорювати з Росією питання обміну Грайнера та Вілана. Американські ЗМІ уточнювали з посиланням на свої джерела, що обговорюється обмін на Бута. Російська влада при цьому критикувала Вашингтон за те, що він оприлюднює процес переговорів.

Грайнер заарештували у підмосковному аеропорту в лютому, коли в її сумках знайшли олії коноплі.

Вона сказала, що зробила "чесну помилку", але на початку листопада програла апеляцію на вирок, і деякий час було незрозуміло, куди її відправили відбувати дев'ятирічний термін.

Раніше цього тижня її адвокати підтвердили, що її утримують у жіночій виправній колонії ІК-2 у віддаленому селі Явас у Мордовії, за 500 км на південний схід від столиці.

Колишній морський піхотинець США Пол Вілан, засуджений як американський шпигун, відбуває термін у російському виправно-трудовому таборі.

У першому інтерв'ю після свого арешту він назвав час, проведений за ґратами, "дуже, дуже похмурим існуванням".

Вілан, який також має британське, ірландське та канадське громадянство, завжди наполягав на своїй невинуватості.