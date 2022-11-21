Туреччина обстріляла курдські території в Іраку та Сирії. Курди відповіли ракетами

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Turkish defence ministry Підпис до фото, Міністерство оборони Туреччини написало у підписі до цього знімку, що "час розплати настав". Курди не затрималися з відповіддю

Турецька влада заявила, що курдські ополченці з угрупування "Робітнича партія Курдистану" в понеділок випустили п'ять ракет з півночі Сирії, які вбили трьох людей і поранили ще кількох у прикордонному районі Туреччини. Обстріл стався наступного дня після нальоту турецької авіації на курдські райони в Іраку та Сирії.

"П'ять мінометних/ракетних снарядів випустили... у напрямку центру Каркаміса. Двоє наших співвітчизників загинули. Шестеро наших громадян були поранені, двоє з них важко", - написав у твіттері Давут Гюль, губернатор південно-східної провінції Туреччини Газіантеп.

За даними офіційного агентства Anadolu, ударів завдали по середній школі та двох будинках, а також по вантажівці поряд з прикордонним переходом, що зв'язує Каркаміс із сирійським містом Джараблус.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу пізніше повідомив про загибель трьох людей.

Радіомовна компанія CNN Turk повідомила, що ракети випустили з району Кобані в Сирії, контрольованого РПК.

Турецький авіаналіт

У неділю Туреччина завдала повітряних ударів по курдських районах в Іраку та Сирії. Це сталося через тиждень після вибуху в Стамбулі, відповідальність за який турецька влада покладає на "Робітничу партію Курдистану".

Міністерство оборони заявило, що метою операції, названої "Кіготь-меч", були курдські бази, на яких, як стверджує міністерство, готувався вибух у Стамбулі.

Заборонена у Туреччині "Робітнича партія Курдистану" заперечує причетність до теракту в Стамбулі.

Представник однієї з організацій сирійських курдів заявив, що ударів завдали по двох селах, в яких жили біженці.

Автор фото, Burak Kara Підпис до фото, Мешканці Стамбула покладають квіти на місці вибуху бомби 14 листопада 2022 року на одній із центральних вулиць міста

Після початку повітряних нальотів міністерство оборони Туреччини написало в твіттері, що прийшов "час розплати", супроводивши заяву фотографією винищувача, що злітає, і кадрами вибуху.

"Притулки терористів, бункери, печери, тунелі та склади були успішно знищені", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Пізніше міністерство повідомило, що в результаті ударів по "базах курдських бойовиків" на півночі Сирії та півночі Іраку знищили 89 цілей.

Курдські збройні формування в Сирії пообіцяли відповісти і заявили, що ударів було завдано по місту Кобані, а також по двох густонаселених селах.

Автор фото, Burak Kara Підпис до фото, Похорон загиблих від вибуху бомби у Стамбулі

Пізніше у неділю турецькі державні ЗМІ повідомили, що ракета, випущена з території Сирії, поранила трьох осіб на турецько-сирійському кордоні.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, що базується у Великій Британії, тільки на півночі Сирії загинули понад 30 людей.

Які цілі були вражені в Іраку, поки що не ясно.

Вибух у Стамбулі

Туреччина вдарила по курдах через тиждень після вибуху на одній із найжвавіших вулиць Стамбула, внаслідок якого шестеро людей загинули та понад 80 отримали поранення.

Автор фото, DELIL SOULEIMAN Підпис до фото, Похорон бійця Сирійських демократичних сил (SDF) у місті Камишли на північному сході Сирії, де мешкають переважно курди

Турецька влада поклала відповідальність за вибух на курдське воєнізоване угруповання РПК, яке Туреччина, ЄС та США вважають терористичною організацією.

Однак РПК заявила, що не стала б "завдавати ударів безпосередньо по цивільних особах" і заперечує свою причетність до вибуху.

Влада Туреччини заарештувала у зв'язку зі стамбульським терактом десятки людей, зокрема сирійку, яка, за їхніми словами, й заклала бомбу.

Перед арештом міністр юстиції Туреччини заявив, що бомба в Стамбулі була в сумці, яка стояла біля лавки, а перед цим підозрювана просиділа на лавці сорок хвилин.

Автор фото, NIKOLAY DOYCHINOV Підпис до фото, У Болгарії затримали п'ятьох осіб, яких звинувачують у причетності до вибуху в Стамбулі

За повідомленням інформаційного агентства AFP, ще п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до цього вибуху, затримали в Болгарії.

Курдські бойовики на південному сході Туреччини вже багато десятиліть воюють за створення незалежної курдської держави.

В останні роки Туреччина провела кілька операцій проти курдських угруповань, що базуються на півночі Іраку та Сирії, з метою, як було заявлено, запобігання нападам на турецьку територію.