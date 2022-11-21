Вибуховий експеримент. Десять учнів отримали опіки, досліджуючи реакцію спирту на уроці

Іветт Тан та Ізабель Род

BBC News

1 година тому

Автор фото, BBC/Isabelle Rodd

Кілька учнів початкової школи в австралійському місті Сідней отримали серйозні поранення внаслідок невдалого наукового експерименту, який проводили на уроці.

За повідомленнями, щонайменше двох школярів доправили до лікарні з серйозними опіками. Ще дев'ять дітей отримали поверхневі опіки.

Як повідомляє 9news, експеримент проводили з використанням бікарбонату натрію (кристалічна сода. - Ред.) та метилового спирту.

Інцидент стався в державній школі Manly West близько 13:00 за місцевим часом у понеділок. До місця події відправили гелікоптери та пожежні машини.

Виконувач обов'язки суперінтенданта швидкої допомоги Нового Південного Уельсу Філ Темплмен сказав, що хід експерименту порушив вітер, який розніс хімічні речовини, які під час нього використовували.

Згідно з повідомленнями, діти віком 10-11 років отримали опіки тіла, зокрема обличчя, грудей, нижньої частини живота та ніг, повідомляє Sydney Morning Herald (SMH).

Вчителю з легкими травмами також надали допомогу.

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Кілька батьків, які приїхали до школи в понеділок, сказали, що мають запитання щодо того, чому проводився експеримент, але додали, що школа тримає ситуацію під контролем.

"Про те, що трапилося, ми дізналися з інтернету, було трохи тривожило, але, здається, усе взяли під контроль досить швидко", - сказав ВВС Міч Ештон, один із батьків.

Інший батько, який не захотів називати свого імені, сказав, що це був "звичайний науковий експеримент", і додав, що вчителя, який його проводив, учні дуже любили.

Один місцевий житель, Тайсон Аткінс, розповів SMH, що вчитель вийшов зі школи, щоб поговорити з групою людей, які зібралися на вулиці.

"Вчитель, який звернувся до нас, сказав, що це був науковий експеримент, який пішов не за планом, і спричинив хімічні опіки", - сказав він.

В інтернеті можна знайти популярний шкільний науковий експеримент, який називається Вуглецева цукрова змія (Carbon Sugar Snake). Під час нього цукор змішують з харчовою содою, кладуть цю суміш у пісок, змочений метиловим спиртом, і підпалюють.

Однак чи проводили у школі саме цей експеримент, наразі не ясно.