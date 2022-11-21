Землетрус в Індонезії: загинуло більше пів сотні людей, понад 700 отримали поранення

Тесса Вонг, Саймон Фрейзер, Єліс Девіс

BBC News

33 хвилин(и) тому

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Внаслідок землетрусу на головному індонезійському острові Ява щонайменше 56 людей загинули та сотні отримали поранення, повідомляє місцева влада.

Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,6 стався в місті Сіанджур на Західній Яві на невеликій глибині 10 км.

Десятки людей терміново доправили до лікарні, багатьом надавали допомогу на вулиці.

Рятувальники працювали до ночі, намагаючись врятувати людей, які досі можуть залишатися під обваленими будівлями.

Район, де стався землетрус, густонаселений, і там часто відбуваються зсуви. Через те, що багато будинків там низької якості, внаслідок землетрусу багато з них були зруйновані вщент.

Губернатор Західної Яви Рідван Каміл підтвердив місцевим ЗМІ, що 56 людей загинули і понад 700 отримали поранення.

За його словами, кількість поранених і смертельних випадків, ймовірно, зросте, оскільки під завалами досі залишаються багато людей, а деякі райони відрізані зсувами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зруйнована будівля школи

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Класна кімната після землетрусу

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Раніше Герман Сугерман, голова адміністрації міста Сіанджур, заявив, що більшість травм - це переломи кісток, отримані внаслідок того, що люди потрапили під уламки будівель.

"Карети швидкої допомоги продовжують приїжджати з сіл до лікарні, - цитує його інформаційне агентство AFP. - У селах є багато сімей, які не були евакуйовані".

За словами губернатора Західної Яви, багатьом постраждалим надали допомогу на вулиці, бо лікарня кілька годин після землетрусу була знеструмлена.

В регіоні Сіанджур були пошкоджені десятки будівель, йдеться в заяві Національного агентства зі зменшення наслідків стихійних лих. Серед них - лікарня та ісламська школа-інтернат.

Підземні поштовхи також відчувалися в столиці Джакарті приблизно за 100 км від епіцентру, куди евакуювали людей.

Офісні працівники почали тікати з багатоповерхівок у діловому районі під час підземних поштовхів, які почалися о 13:21 за західноіндонезійським часом у понеділок, повідомляє агентство.

"Я працювала, коли підлога піді мною почала тремтіла. Я чітко відчувала це тремтіння. Я намагалася нічого не робити, щоб зрозуміти, що це було, але воно стало ще сильнішим і тривало деякий час", - сказала AFP адвокатка Маядіта Валуйо.

Офісний працівник на ім'я Ахмад Рідван сказав інформаційному агентству Reuters: "Ми звикли до цього [землетрусів] у Джакарті, але люди зараз настільки знервовані, що ми також запанікували".

Землетруси є звичайним явищем в Індонезії, яка розташована в зоні "вогненного кільця" тектонічної активності в Тихому океані. Країна має історію руйнівних землетрусів і цунамі, зокрема понад 2000 загиблих під час землетрусу на Сулавесі 2018 року.