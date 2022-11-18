Україна буде без електрики? Медики під обстрілами рятують життя. Теленовини ВВС

17 хвилин(и) тому

У випуску 18 листопада:

Кількість загиблих внаслідок удару по місту Вільнянськ Запорізької області зросла до 10.

Російські атаки зруйнували майже половину української енергосистеми. Чи загрожує Україні повний блекаут?

МАГАТЕ прийняло резолюцію з вимогою до Росії покинути Запорізьку АЕС.

Російські військові облаштовують нову систему траншей на кордоні з Кримом. Чи допоможе це їм у веденні війни?

Про ситуацію на фронті та напрямки наступу ЗСУ. Аналіз військового експерта Сергія Кузана.

Герої, що під обстрілами рятують життя. Знімальна група BBC провела тиждень із військовими медиками. Репортаж із лінії фронту.

Співачка Джамала про те, як допомагає збирати кошти для ЗСУ на своїх концертах

Чемпіонат світу в Катарі. Але чому увага прикута саме до прав людини в країні?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.