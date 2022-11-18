Україна буде без електрики? Медики під обстрілами рятують життя. Теленовини ВВС
У випуску 18 листопада:
- Кількість загиблих внаслідок удару по місту Вільнянськ Запорізької області зросла до 10.
- Російські атаки зруйнували майже половину української енергосистеми. Чи загрожує Україні повний блекаут?
- МАГАТЕ прийняло резолюцію з вимогою до Росії покинути Запорізьку АЕС.
- Російські військові облаштовують нову систему траншей на кордоні з Кримом. Чи допоможе це їм у веденні війни?
- Про ситуацію на фронті та напрямки наступу ЗСУ. Аналіз військового експерта Сергія Кузана.
- Герої, що під обстрілами рятують життя. Знімальна група BBC провела тиждень із військовими медиками. Репортаж із лінії фронту.
- Співачка Джамала про те, як допомагає збирати кошти для ЗСУ на своїх концертах
- Чемпіонат світу в Катарі. Але чому увага прикута саме до прав людини в країні?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.