Україна буде без електрики? Медики під обстрілами рятують життя. Теленовини ВВС

У випуску 18 листопада:

  • Кількість загиблих внаслідок удару по місту Вільнянськ Запорізької області зросла до 10.
  • Російські атаки зруйнували майже половину української енергосистеми. Чи загрожує Україні повний блекаут?
  • МАГАТЕ прийняло резолюцію з вимогою до Росії покинути Запорізьку АЕС.
  • Російські військові облаштовують нову систему траншей на кордоні з Кримом. Чи допоможе це їм у веденні війни?
  • Про ситуацію на фронті та напрямки наступу ЗСУ. Аналіз військового експерта Сергія Кузана.
  • Герої, що під обстрілами рятують життя. Знімальна група BBC провела тиждень із військовими медиками. Репортаж із лінії фронту.
  • Співачка Джамала про те, як допомагає збирати кошти для ЗСУ на своїх концертах
  • Чемпіонат світу в Катарі. Але чому увага прикута саме до прав людини в країні?

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