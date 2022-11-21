Херсон під обстрілами. Чи загрожує Україні повний блекаут? Теленовини ВВС
У випуску 21 листопада:
- Росія обстріляла Херсон. Є поранені.
- Правоохоронці знайшли нові катівні росіян в деокупованому Херсоні.
- Як змінився Херсон після російської окупації? Говоримо з журналістом із Херсона Сергієм Нікітенком.
- Життя після російської окупації. Сюжет з Херсону.
- Де зараз зосереджені найбільші сили росіян? Аналізує експерт Олексій Їжак.
- "Укренерго" проведе екстрені відключення світла. Аналіз кореспондентки ВВС Джесікі Паркер.
- Обстрілі ЗАЕС - черговий ядерний шантаж Кремля? Говоримо з експерткою Мар'яною Буджерін.
- Вибухи на підводних газогонах "Північний потік" були результатом "серйозної диверсії". Кореспондентка BBC Катя Адлер дістала ексклюзивний доступ до підводного місця вибуху.
- Перший матч Чемпіонату світу з футболу. Сюжет з Катару.
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