Херсон під обстрілами. Чи загрожує Україні повний блекаут? Теленовини ВВС

У випуску 21 листопада:

  • Росія обстріляла Херсон. Є поранені.
  • Правоохоронці знайшли нові катівні росіян в деокупованому Херсоні.
  • Як змінився Херсон після російської окупації? Говоримо з журналістом із Херсона Сергієм Нікітенком.
  • Життя після російської окупації. Сюжет з Херсону.
  • Де зараз зосереджені найбільші сили росіян? Аналізує експерт Олексій Їжак.
  • "Укренерго" проведе екстрені відключення світла. Аналіз кореспондентки ВВС Джесікі Паркер.
  • Обстрілі ЗАЕС - черговий ядерний шантаж Кремля? Говоримо з експерткою Мар'яною Буджерін.
  • Вибухи на підводних газогонах "Північний потік" були результатом "серйозної диверсії". Кореспондентка BBC Катя Адлер дістала ексклюзивний доступ до підводного місця вибуху.
  • Перший матч Чемпіонату світу з футболу. Сюжет з Катару.

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