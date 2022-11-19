Нове покоління Кімів. Лідер КНДР вперше показав світу доньку

1 година тому

Автор фото, Reuters

На останніх випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети Кім Чен Ин був не один, а разом з дружиною та донькою. Північнокорейські ЗМІ вперше показали світу родину лідера КНДР, приватне життя якого традиційно оповите таємницею.

Демонстрація світу доньки свідчить про династичні амбіції лідера КНДР, який сподівається передати владу вже четвертому поколінню Кімів, вважають експерти.

Південнокорейська розвідка раніше повідомляла, що Кім, імовірно, має трьох дітей - двох доньок і сина. Жодного з них раніше не показували публіці.

Держагентство ЦТАК не назвало імені, написавши лише, що це його улюблена донька. За деякими даними, її звуть Кім Джу Е.

Дівчинці на вигляд близько 12 років, на фото вона ходить разом із батьком, поки той перевіряє ракету, і посміхається.

Автор фото, Reuters

Дружина і діти

Про приватне життя лідера КНДР відомо мало, північнокорейські ЗМІ лише іноді повідомляють деякі деталі. Традиційно основним джерелом інформації про життя найвищого керівництва Північної Кореї є південнокорейська розвідка.

Вперше північнокорейське телебачення назвало "товариша Лі Соль Чжу" дружиною Кім Чен Ина у 2012 році, після того, як почали ширитися здогадки й припущення про особистість жінки, що з'являється поруч з ним на публічних заходах.

Шлюб, знову ж таки за даними південнокорейських спецслужб, зареєстрували у 2009 році.

Про наявність дітей у Кім Чен Ина офіційні північнокорейські ЗМІ не повідомляли взагалі.

Автор фото, Reuters

У лютому 2017 року, за даними Південної Кореї, Лі Соль Чжу народила третю дитину. А перші діти Кім Чен Ина народилися приблизно між 2010 і 2013 рокам

Відомо лише, що друга дитина - це дівчинка на ім'я Чжу Е. Про це ще у 2013 році в інтерв'ю британській Guardian обмовився американський баскетболіст Денніс Родман, який неочікувано став другом Кіма.

Він розповів, як "розслаблено проводив час" із родиною Кіма під час відвідин країни. Самого Кіма він назвав "гарним батьком", а його родину - "чудовою".