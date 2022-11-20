"Відео з розстрілом російських військовополонених". Перший коментар від України

1 година тому

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, На відео російський військовий підіймає руки і здається в полон

Радник офісу президента України Олексій Арестович першим з представників української влади прокоментував відео, на якому видно, як російські військові здаються в полон, але потім один з них відкриває вогонь. Після цього на відео видно вже вбитих російських військових.

Ситуацію з відео він прокоментував в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Росія одразу звинуватила українських військових у страті військовополонених. Проте Олексій Арестович звертає особливу увагу на те, що один з росіян почав стріляти. Чим і призвів до загибелі російських військових.

Окрім того, Арестович повідомив, що в Україні триває службове розслідування цієї ситуації.

Раніше міністерство оборони Росії звинуватило українських військових у розстрілі російських солдатів, які здалися в полон. Звинувачення висунули на основі опублікованого в телеграм-каналах відеозапису. Його справжність поки що не підтверджена.

Відеозаписи, на яких, як стверджується, українські солдати в Макіївці на Луганщині нібито розстрілюють російських військових (сам момент розстрілу на відео не знято), викликали бурхливу реакцію російської влади.

Крім міноборони, яке назвало те, що відбулося, "кривавою розправою", звинувачення на адресу українських військових висунули також міністерство закордонних справ, Рада з прав людини при президенті РФ, російська уповноважена з прав людини і Слідчий комітет. Вони заявили, що звернулися до багатьох міжнародних організацій з вимогою розслідувати "розстріл полонених".

Що розповів Арестович

Олексій Арестович, коментуючи це відео, нагадав, що провокації під час здачі в полон є воєнним злочином.

"Якщо ти вирішив здатись в полон, а потім раптово вихоплюєш зброю, то ти не герой, а чиниш воєнний злочин усупереч Женевської конвенції. Те ж саме стосується інших провокацій - імітації здачі в полон чи подібних речей, які підставляють під вогонь противника", - розповів Арестович.

Він вважає, що у цій ситуації якраз і була провокація під час здачі в полон.

"Ми не експерти, щоб сказати, що на відео точно видно озброєний опір. Але на це ситуація дуже схожа. А значить - цей хлопець вирішив пограти в героя та підставив усіх своїх товаришів по службі. Він вчинив воєнний злочин", - додав радник офісу президента.

Він стверджує, що, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, починає поводити себе агресивно, то втрачає права військовополоненого.

"Наприклад, полоненого конвоюють чи він сидить чекає, а тут вирішує схопити ніж чи автомат. Що ж його тепер обнімати і цілувати? Ні, він є військовим чужої армії, який на нас напав", - додав Арестович.

Тому, за його словами, тут не може йти мова про розстріл полонених.

"Уявімо, що їх взяли в полон два українських солдати - 12 людей, а тринадцятий вискакує зі зброєю і починає стріляти. Його, можливо, вбивають, хоча це теж достеменно невідомо досі. А інші, можливо, починають розбігатись. Що роблять, коли полонені тікають - по них відкривають вогонь", - пояснив Олексій Арестович.

"Тому максимум, як це може читатись - ексцес виконавця. Тобто, воєнного злочину тут немає. Не треба було вибігати зі зброєю та стріляти. Здаєтесь - здавайтесь".

Він наголошує, що українська сторона ретельно перевіряє ці записи і триває службове розслідування.

Арестович вважає цю історію частиною російської інформаційно психологічної операції, щоб росіяни не мали бажання здаватись в полон.

Команда BBC Reality Check вивчила відеозаписи, щоб скласти ймовірну картину події.

Попередження: текст містить опис сцен насильства.

Що відомо

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Інцидент, який потрапив на відео, стався у суботу 12 листопада або раніше, у селищі Макіївка на лінії фронту на Луганщині.

Увечері цього дня та 13 листопада на українських сайтах з'явилися кадри, зняті з дрона, на яких видно тіла російських військових, що лежать на землі у дворі сільського будинку.

У публікаціях в соцмережах, які супроводжували цей запис, йшлося про мінометний обстріл, який убив російських солдатів, зображення також були включені у відео міноборони України про бойові дії в районі Макіївки.

Однак цю версію подій було поставлено під сумнів російськими ЗМІ, які стверджують, що українські військовослужбовці здійснили позасудову розправу над російськими солдатами.

17 листопада з'явилися інші кадри того ж інциденту - цього разу зняті українськими бійцями безпосередньо на місці подій. Там показано, що вони перебувають у дворі ферми і наказують виходити російським солдатам, які ховаються у сараї.

Українці наводять зброю на російських військових і питають, хто з них офіцер і чи всі покинули будівлю.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Людина, яка відкрила вогонь під час здачі в полон.

На відео після цього можна помітити появу ймовірно російського військового у більш темній формі, який з'являється з-за кута будинку, і, як видається, відкриває вогонь, тоді як інші полонені росіяни лежать на землі.

Після цього камера падає на землю, чути звук пострілів.

Розрізнити на відео, в кого він стріляє, на чиїй стороні воює і що відбувається після цього, неможливо.

Що вдалося встановити ВВС

Зйомка з дрона та кадри, зроблені на місці подій, схоже, демонструють один і той самий інцидент. На обох відео видно вхідні двері, а також щось схоже на червону іграшкову машину у дворі будинку.

Що ще важливіше, на обох відео збігаються пози, в яких лежать солдати - і до загибелі, і після.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Російські військові, що здалися в полон, в Макіївці Луганської області

Моменту власне вбивства російських військовослужбовців, що здалися в полон, на відео немає.

Це воєнний злочин?

Міноборони Росії засудило те, що сталося, як "навмисне і методичне" вбивство пострілами в голову більше 10 знерухомлених російських військовослужбовців.

Вбивство або поранення комбатанта, який склав зброю та здався, є воєнним злочином. Проте обман при спробі здатись в полон, наприклад відкриття вогню одним з полонених, також суперечить правилам війни.

Цього тижня управління Верховного комісаріату ООН з прав людини випустило доповідь, присвячену умовам утримання військовополонених під час війни в Україні.

Під час підготовки доповіді співробітники ООН опитали 159 українців, які побували в російському полоні, та 175 росіян, які повернулися з українського полону. Автори доповіді заявили, що катуванням у полоні зазнавали і ті й інші, але в російському полоні жорстоке поводження мало систематичний характер.

Російська сторона стверджує, що управління верховного комісара ООН з прав людини вже розпочало вивчення нових відеозаписів із "розстрілом російських військовополонених" в Макіївці.

"Я зв'язалася з колегами, які кажуть, що знають про ці відео та вивчають їх", — цитує держагенція "РИА Новости" представницю пресслужби управління Елізабет Тросселл.