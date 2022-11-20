"ЗСУ в Криму в грудні, а кінець війни навесні" - Єрмак назвав прогноз військових "мрією"

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану Росією війну до весни наступного року Україні навряд чи вдасться.

Як повідомляє "Укрінформ", так він прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилов про те, що "українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні".

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - заявив Єрмак під час виступу на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - розповів керівник офісу президента.

За його словами, усупереч негативним прогнозам стосовно стійкості України на початку вторгнення, зараз більшість людей у світі переконані в нашій невідворотній перемозі.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News спрогнозував досить оптимістичний подальший перебіг російсько-української війни.

Автор фото, скріншот з відео Підпис до фото, Володимир Гаврилов

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"Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Це можливо. Не виключено, що так і буде", - заявив він.

Гаврилов висловив переконання, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, попри суворі умови, низькі температури та виснаження.

У війні може трапитись "чорний лебідь", тобто непрогнозована подія, яка змінить її перебіг. Як приклад такої події заступник міністра назвав можливе "зникнення" Володимира Путіна - фізичне чи політичне.

"Я думаю, що Росія може зіткнутися з "чорним лебедем" у своїй країні, всередині Росії, і це може сприяти нашому успіху з Кримом", - сказав Гаврилов.

Щодо закінчення війни, то він спрогнозував, що вона триватиме не довше весни наступного року.

"Мої відчуття, що до кінця весни ця війна буде завершена", - заявив представник міноборони.

64-річний генерал-майор Володимир Гаврилов був призначений заступником міністра оборони 28 січня поточного року.

До цього працював помічником генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт" і був начальником Воєнно-дипломатичної академії.

Раніше прогноз про перемогу України до кінця весни 2023 року озвучив керівник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року", - заявив він.

На думку Буданова, після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ, аж до її розпаду.