Саакашвілі стає гірше. Захист каже про отруєння, влада Грузії заперечує

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міхеіл Саакашвілі перебуває у в'язниці в Грузії з жовтня 2021 року. Фото від 2 грудня 2021 року

Погіршився стан грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі, якого у жовтні 2021 року арештували в Грузії і після кількох місяців в СІЗО відправили до лікарні в Тбілісі. Про це заявляють адвокати та прихильники експрезиденти, які стверджують, що причиною є отруєння. Грузинська влада це заперечує.

Саакашвілі має український паспорт та добровільно поїхав у Грузію, де його арештували.

"Михайла Саакашвілі отруїли. В його організмі виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Таке заключення зробили іноземні лікарі", - повідомила у фейсбук речниця експрезидента Дарина Чиж.

За її словами, Міхеіл Саакашвілі давно підозрював, що його отруїли, і що саме через це його хвороби розвиваються так швидко.

Подібну заяву оприлюднив 19 листопада і адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані, повідомляє видання Новости-Грузия.

"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - сказав він.Подробиці, за словами адвоката, оприлюднять за два дні.На даному етапі Гелбахіані повідомив лише, що у висновку іноземної експертизи вказано список виявлених в організмі отруйних речовин.

Пенітенціарна служба Грузії заперечила заяву адвоката про отруєння Міхеіла Саакашвілі і зазначає, що жодних документів про отруєння експрезидента не отримувала.

На початку листопада адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе заявив, що в Саакашвілі є підозри на туберкульоз, деменцію та ще 34 захворювання, втім, за його словами, йшлося про ймовірні діагнози, повідомляло Interpressnews.

Чому тюрма?

Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Саакашвілі - на фото він з дружиною Сандрою Рулофс - обрали президентом Грузії у січні 2004 року після "революції троянд"

У Грузії політика заочно засудили до шести років тюрми. Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Напад був у 2005 році. Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.

Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили у 2013 році, коли Саакашвілі вже пішов з посади президента.

Український спадок

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками.

Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.

Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україну Саакашвілі повернувся 29 травня 2019 року, після того як Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство

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Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

У 2020 році Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ - дорадчого органу при Володимиру Зеленському.

Національна рада реформ є органом, який не має особливих владних повноважень за відсутності у її керівників іншої державної посади.

Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов'язували з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давнім знайомим Саакашвілі.

У вересні 2021 року Саакашвілі оголосив про намір повернутися в Грузію, аби захистити вибір народу на муніципальних виборах 2 жовтня.

Саакашвілі також опублікував в соцмережах відео, в якому оголосив, що вирішив створити сім'ю з депутатом української президентської партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько. Звернення опублікували у соцмережах Саакашвілі і Ясько.

"Ми записали це відео до від'їзду до Грузії. Про те, що Грузія і Україна разом. Ми домовилися, що в разі затримання опублікуємо це відео. Я і Ліза разом. Україна підтримує Грузію! Все буде добре! Боротьба за свободу", - написав Саакашвілі в коментарі до відео.

1 жовтня 2021 року МВС Грузії повідомило про затримання Саакашвілі у Тбілісі. Його помістили у СІЗО, де він оголосив голодування, яке тривало до 20 листопада.

У травні 2022 року Саакашвілі перевели з СІЗО у Руставі до клініки Вівамед у Тбілісі.