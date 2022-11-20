Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що акаунт Дональда Трампа відновили після проведення опитування, в якому користувачі підтримали цей крок.

"Народ висловився", - написав Маск у Twitter, повідомивши, що 51,8% із більш ніж 15 мільйонів користувачів Twitter проголосували за скасування заборони.

Однак колишній президент США, чий обліковий запис заблокували у 2021 році, можливо, не повернеться на платформу. Раніше він заявив: "Я не бачу жодних причин для цього".

Колишнє керівництво Twitter через кілька днів після того, як 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолія США у Вашингтоні, призупинили дію його облікового запису.

Та ж доля спіткала акаунти Дональда Трампа у Facebook, Instagram та YouTube, які мали десятки мільйонів підписників.

Через кілька місяців він запустив свою власну платформу соціальних мереж, Truth Social.

Минулого тижня Трамп оголосив, що знову балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.

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Ілон Маск, найбагатша людина у світі, отримав контроль над Twitter у жовтні в результаті угоди вартістю 44 млрд доларів і одразу розпочав серію радикальних реформ у компанії. Ці кроки викликали побоювання, що правила Twitter щодо пропаганди насильства та дезінформації можуть бути ослаблені.

Коли до проміжних виборів у США 8 листопада залишався тиждень, Маск так відповів на питання про те, чи відновить він обліковий запис Трампа: "Якби мені давали долар за кожне питання, чи повернеться Трамп на цю платформу, Twitter карбував би гроші!".

На цьому тижні він повідомив співробітникам, що офісні будівлі компанії будуть тимчасово закриті - як очікується, співробітники повернуться до офісів у понеділок.

В останні дні сотні співробітників Twitter написали заяву про звільнення, після того, як Ілон Маск прямим текстом порадив піти всім, хто не готовий тяжко працювати - або, як сформулював сам бізнесмен, не згоден на "подовжений робочий день високої інтенсивності".

Чи поверне Трамп свій рупор?

Аналіз

Джеймс Клейтон, кореспондент з питань технологій у Північній Америці

Дональд Трамп знав, що це опитування має велике значення - попри те, що офіційно він не хоче повертатися до Twitter.

Він закликав своїх підписників на Truth Social взяти участь в опитуванні. "Голосуйте зараз із позитивним настроєм, але не хвилюйтеся, ми нікуди не йдемо. Truth Social - особлива мережа", - сказав він.

Це дивна заява. Якщо Трамп не думає про повернення, то навіщо закликати своїх послідовників голосувати?

Частково проблема Трампа полягає в тому, що у Truth Social відносно мало користувачів в порівнянні з Twitter. У вересні аналітики компанії Sensor Tower підрахували, що Truth Social завантажили лише 92 тисячі людей. За той же період Twitter завантажили майже 15 мільйонів людей.

Трамп хотів би повернути свій рупор. Twitter був його улюбленою програмою, платформою, яку він використовував, щоб мобілізувати прихильників і домінувати в новинах.

Але хоча в Twitter він мав би набагато більше охоплення, він зацікавлений і в тому, щоб Truth Social досягла успіху. Додаток належить компанії Trump Media & Technology Group, і, якщо він повернеться до Twitter, незрозуміло, як Truth Social зможе продовжувати роботу.

Частково це пояснює, чому Дональд Трамп поки що не поспішає повертатися до Twitter.

Але в довгостроковій перспективі йому доведеться порівнювати фінансові рішення з політичними, і з огляду на намір знову балотуватися в президенти виключати його повернення на популярну платформу не варто.