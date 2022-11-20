Атака на гей-клуб у США: п'ятеро загиблих

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

П'ятеро людей вбили в суботу ввечері в нічному гей-клубі Club Q у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, повідомила поліція. Ще 18 людей отримали поранення.

На знімках з місця події після стрілянини видно машини служб безпеки та екстрених служб з мигалками, припарковані на вулиці поруч із закладом.

У поліцію почали дзвонити о 11:57 за місцевим часом, після чого поліцейські прибули до клубу, розповів лейтенант поліції Колорадо-Спрінгс Памела Кастро.

"Вони виявили одну людину, яка, як ми вважаємо, є підозрюваною, - сказала Кастро. - На даний момент підозрюваному надається медична допомога, він перебуває під вартою".

Кастро не уточнила, чи підозрюваний належить до тих, хто отримав поранення в результаті стрілянини.

Поліція поки що не висловлюється щодо можливих мотивів. Капітан пожежної служби Колорадо-Спрінгс Майк Смолдіно повідомив, що на місце події прибуло 11 машин швидкої допомоги.

"Ми проведемо тут ще багато годин", - сказала Кастро, додавши, що ФБР перебуває на місці події і надає допомогу.

У Google Club Q описує себе як "орієнтований на дорослих нічний клуб для геїв та лесбіянок, де проводяться тематичні вечори, такі як караоке, дрег-шоу та виступи діджеїв".

Автор фото, GOOGLE STREET VIEW

На своїй сторінці у Facebook Club Q заявив: "Ми спустошені безглуздим нападом на нашу спільноту... Ми вдячні за швидку реакцію героїчним відвідувачам, які скрутили стрільця і поклали край цій атаці ненависті".