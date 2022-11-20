У Росії є перші справи за відмову їхати на війну - ЗМІ

15 хвилин(и) тому

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У телеграмі розповсюджується відео, де двох російських військових, ймовірно мобілізованих, показово заарештовують перед строєм через невиконання наказу.

Відео, зокрема, публікує канал "Записки Vетерана". За його даними, відео знято у Білгородській області.

"Двоє військових із різних підрозділів ... спочатку в усній, а потім і в письмовій формі відмовилися виконувати наказ командира частини про відправлення до зони ведення бойових дій, внаслідок чого стосовно них були порушені кримінальні справи за ст. 332 КК РФ ч. 2.1 ("Невиконання наказу")", - йдеться на каналі.

Судячи з відео, кримінальні справи було порушено 16 листопада.

Як повідомляє медіа "Військовий омбудсмен", це перші з початку війни в Україні справи, відкриті щодо мобілізованих.

Справи відкрили за статтями Кримінального кодексу Росії, за які російська Держдума проголосувала наприкінці вересня.

За відмову від участі у бойових діях, відмову від виконання наказу російським військовим загрожує в'язниця на термін від двох до трьох років під час воєнного стану.

У мирний час за це загрожує півроку арешту чи до 2 років у штрафбаті.

Якщо відмови були груповими, а також спричинили "істотну шкоду інтересам служби" або тяжкі наслідки, термін позбавлення волі подвоюється порівняно з мирним часом - за це можна отримати від 3 до 10 років колонії.

Влада України неодноразово закликала російських та білоруських військових не виконувати накази і не йти воювати в Україну. Після початку війни 24 лютого і після оголошення мобілізації восени в Росії пройшли нечисленні протести проти війни в Україні.

75% росіян підтримують війну Росії проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.