Президентом Казахстану переобрали Токаєва. Що він казав про Україну

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Токаєв постійно підкреслює, що Казахстан підтримує принцип територіальної цілісності всіх держав

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримав 81,31% голосів за підсумками виборів, які відбулися в неділю. Про це повідомив голова казахстанської ЦВК Нурлан Абдіров.

За попередніми даними, явка була 69,44%. У голосуванні взяли участь понад 8,2 млн із майже 12 млн зареєстрованих виборців, повідомили у ЦВК.

"Проти всіх" на виборах проголосували 5,80% виборців. Суперники Токаєва набрали по 2-3% голосів.

Токаєв таким чином матиме право обіймати посаду президента ще сім років. Згідно зі змінами до конституції, він більше не матиме права на переобрання.

Чинний президент Казахстану, коментуючи війну Росії проти України, неодноразово заявляв, що підтримує територіальну цілісність всіх держав, і відмовився визнати території під контролем "ЛНР" та "ДНР" незалежними.

Згідно з результатами екзитполу, проведеного в неділю міжнародним інститутом регіональних досліджень "Відкрите суспільство", Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45% голосів.

Інший екзитпол, проведений Інститутом громадської політики партії "Аманат", дав Токаєву ще більше: 85,52% голосів.

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Після оголошення даних екзитполів увечері в неділю Токаєв виступив у своєму передвиборчому штабі і заявив, що вибори пройшли відповідно до закону, всі кандидати мали рівні можливості.

Перед виборами деякі аналітики говорили, що рівень явки буде не менш важливим, ніж особистість переможця - висока явка означатиме довіру народу до влади.

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Вибори президента призначив сам Токаєв, який, на думку аналітиків, у такий спосіб має намір легітимізувати всю свою владу.

Конкуренти Токаєва до цього у великій політиці не були помічені і зареєструвалися буквально за два місяці до виборів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Токаєву протистояли маловідомі кандидати, які отримали 2-3%

Аналітики вважають, що Токаєв оголосив дострокові вибори, щоб утвердити свою перемогу до появи реальних супротивників чи зростання протестів у країні.

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Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Тоді Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну протягом 28 років незалежності, підтримав Токаєва на дострокових виборах і фактично передав йому владу.

Тому Токаєва багато хто вважав лише ставлеником і лояльним прихильником Назарбаєва.

Однак після акцій протесту в січні 2022 року, коли внаслідок заворушень загинули щонайменше 225 людей, новий президент почав активно виганяти родичів колишнього лідера з ключових постів у різних відомствах, зокрема у силових структурах та державних компаніях. Тоді ж Назарбаєва зняли з посади керівника Ради безпеки країни.

17 вересня Токаєв підписав указ про перейменування столиці країни - у 2019-2022 роках її називали на честь експрезидента Нур-Султан, а відтепер повернули попередню назву - Астана.

Як Токаєв коментує війну Росії проти України

Токаєв цього року викликав хвилю гніву у російських пропагандистів, адже Казахстан, який входить до Організації договору колективної безпеки і формально є російським військовим союзником, не підтримав Росію у війні проти України.

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17 червня під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Касим-Жомарт Токаєв у присутності Володимира Путіна заявив, що не визнає "ДНР" та "ЛНР" та розкритикував російських політиків та співробітників медіа.

Токаєв почав розмірковувати про те, що Статут ООН має закладені в нього суперечності - в ньому закладено і право на повагу до територіальної цілісності держав, і право націй на самовизначення, але реалізація останнього викликає хаос, тому Казахстан не визнає самопроголошені республіки.

"Якщо право на самовизначення реалізують на всій земній кулі, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на землі буде понад 500-600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію, і вочевидь, цей принцип застосують щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, можливо, будуть Луганськ та Донецьк".

Токаєв також розкритикував російських політиків та працівників ЗМІ, які роблять образливі заяви щодо Казахстану.

"В нас немає жодних питань, які можна було б підіймати тим чи іншим способом, сіяти ворожнечу між нашими народами і тим самим завдавати шкоду самій Росії. Оці висловлювання мені не дуже зрозумілі, на чий млин ллють воду ці діячі, які дивним способом коментують або рішення керівництва Казахстану, або події, які відбуваються в нашій країні", - заявив президент Казахстану.

Низка російських політиків піддали Токаєва критиці і натякали на його невдячність - адже у січні 2022 року саме Токаєв запросив військових з країн ОДКБ, зокрема, Росії, для стабілізації ситуації в країні під час заворушень.

23 липня Володимир Зеленський провів перемовини з Токаєвим. Президент України повідомив, що висловив вдячність президенту Казахстану за "принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Токаєв укріплює зв'язки з Туреччиною - цього року країни підписали угоди про розширене стратегічне партнерство та військову співпрацю

У вересні, після оголошення Путіним анексії чотирьох українських регіонів, Токаєв наголосив, що територіальна цілісність всіх держав на планеті має бути недоторканою.

"Цілісність держав має бути непорушною. Це ключовий принцип. Не випадково у своєму недавньому виступі з найвищої трибуни Організації Об'єднаних Націй я знову заявив про це. У безпосередній близькості до нас йде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми повинні в першу чергу думати про безпеку нашої країни", - відзначив він, повідомляє informburo.kz.