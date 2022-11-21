Російський військовий розповів про воєнні злочини армії. Він готовий свідчити проти Росії в суді

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поховання неопізнаних жертв вбивств у Бучі

Російський військовий Микита Чібрін, який втік з фронту, заявив, що росіяни під час окупації Київщини займалися мародерством та чинили насильство проти цивільних. Про це повідомляє російське видання The Insider.

Він заявив про готовність дати свідчення у міжнародному суді: "Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення".

Чібрін служив у 64-ї мотострілецькій бригаді, яку звинувачують у злочинах у Бучі. Він розповів про жахіття, свідком яких став.

"Напевно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше. "Синдром Рембо" включався. Брали прикраси із будинків, мобільні пристрої".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Липівка після перебування російської армії, фото 11 квітня 2022 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Липівка після перебування російської армії, фото 11 квітня 2022 року

Також Чібрін підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок у Андріївці.

"У них через це все їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх звільнили".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андріївка після окупації, фото - червень 2022 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андріївка після окупації, фото 15 квітня

Військовослужбовець розповів, що російські солдати перебувають у жахливих умовах на фронті.

"Люди не були довго у нормальному світі. Вони не мали нормальних умов. Українська армія показувала кадри окопу, де у них все по-людськи: притулок, ізоляція від вологи, нормальні ліжка, електрика. В армії України ставлення до своїх солдатів є набагато кращим".

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За словами Чібріна командування постійно чинило фізичний та психологічний тиск на військовослужбовців, погрожувало відрізати геніталії за відмову йти на фронт чи за здачу в полон.

"Всіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось ще зроблять", - розповідає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Липівка після перебування російської армії, фото 11 квітня 2022 року

Військовослужбовець розповів, що прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. У червні 2022 року він втік з України, сховавшись у вантажівці. Родина від нього відмовилася.

"Я для них зрадник Батьківщини та все. А що, мені треба було йти на війну та вбивати мирних мешканців українців? Йти до в'язниці? Залишається третій варіант - просто виїхати".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мурал в польському Гданську на пам'ять про жертв вбивств у Бучі

Після втечі з України Чібрін зв'язався з правозахисниками з групи Gulаgu.nеt, щоб ті допомогли йому залишити Росію. 15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чібріна, поки що його заява перебуває на розгляді.

В армію Чібрін пішов влітку 2021 року — за його словами, через фінансові проблеми. В Україну, твердить військовий, його бригаду завезли обманом. За словами Чібріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва.