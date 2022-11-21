Парламентська асамблея НАТО "визнала РФ державою-терористом" - голова української делегації

1 година тому

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Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії, повідомили голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв, а також видання "Українська правда".

Резолюцію ухвалили на щорічній сесії асамблеї в Мадриді.

Самого тексту резолюції поки що немає.

Перед голосуванням президент ПА НАТО Джеррі Конноллі сказав, що ця резолюція закликає всіх союзників чітко визначити, що Російська Федерація та її чинний режим діють як терористична організація.

Резолюція також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за жахливі воєнні злочини.

"Ми також закликаємо наші уряди до наступних кроків щодо вступу України в НАТО. Ми неодноразово наголошували, що не визнаємо жодних незаконних спроб Росії анексувати суверенні території України", - додав Конноллі, якого цитує "Європейська правда".

Голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв зазначив, що трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво РФ.

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"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації", - написав Чернєв у фейсбуку.

За його словами, в резолюції також врахували пропозиції української делегації про збільшення поставок озброєнь ЗСУ, розробку кроків щодо вступу України до НАТО, механізму стягнення репарацій з Росії. Закріплено принцип підтримки України членами НАТО "стільки, скільки буде потрібно".

"Делегати відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого альянсу", - розповів Чернєв.

За його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень:

- збільшення постачання Україні озброєння;

- розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;

- створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

Також Чернєв, якого цитує прес-служба "Слуги народу", наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Резолюцію направлять урядам та парламентам усіх країн НАТО.

Про ухвалення резолюції повідомляє у фейсбуку й інша учасниця делегації, депутатка Соломія Бобровська.

"Асамблея закликала держави-члени чітко визначити російський режим як терористичний", - повідомила вона.

Автор фото, Соломія Бобровська Підпис до фото, Учасники української делегації з генсеком НАТО

Парламентська асамблея НАТО проходить 18-21 листопада в Мадриді.

У ній беруть участь 269 депутатів з 30 країн-членів НАТО та 100 депутатів з 25 країн-партнерів.

Раніше, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи за результатами дебатів на тему "Нове загострення агресії РФ проти України" ухвалила резолюцію, у якій оголосила режим Росії терористичним. Зі 100 депутатів ПАРЄ "за" проголосували 99, "проти" - 0, "утримався" - 1".